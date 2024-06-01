01 июня 2024

В Кургане огонь по сухой траве подходит к школе. Видео

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Веселые старты МЧС. Курган, огнетушитель, пожар, огонь
Сухая трава загорелась в районе Заозерный (архивное фото) Фото:

В районе Заозерный в Кургане огонь по сухой траве подступает к школе №52. Об этом сообщили очевидцы.

«Сухая трава загорелась в первом микрорайоне возле Алексеева, 16В. Огонь подбирается к школе №52», — сообщили очевидцы.

Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Курганской области. После получения ответа новость будет дополнена.

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В районе Заозерный в Кургане огонь по сухой траве подступает к школе №52. Об этом сообщили очевидцы. «Сухая трава загорелась в первом микрорайоне возле Алексеева, 16В. Огонь подбирается к школе №52», — сообщили очевидцы. Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Курганской области. После получения ответа новость будет дополнена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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