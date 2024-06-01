Сухая трава загорелась в районе Заозерный (архивное фото)
В районе Заозерный в Кургане огонь по сухой траве подступает к школе №52. Об этом сообщили очевидцы.
«Сухая трава загорелась в первом микрорайоне возле Алексеева, 16В. Огонь подбирается к школе №52», — сообщили очевидцы.
Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Курганской области. После получения ответа новость будет дополнена.
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