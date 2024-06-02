Киркоров отправил своих детей учиться за границу

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Дети Филиппа Киркорова учатся за границей, заявил Сергей Майоров
Дети Филиппа Киркорова учатся за границей, заявил Сергей Майоров Фото:

Российский певец Филипп Киркоров послал своих детей учиться за границу. Об этом рассказал журналист Сергей Майоров в эфире передачи «Однажды» на НТВ.

«Киркоров отправил детей учиться за границу», — заявил Майоров. Он добавил, что звезда уделяет особое внимание образованию своих детей. Отец певца Бедрос Киркоров подтвердил эту информацию и выразил сожаление о том, что теперь видит своих внуков реже.

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Российский певец Филипп Киркоров послал своих детей учиться за границу. Об этом рассказал журналист Сергей Майоров в эфире передачи «Однажды» на НТВ. «Киркоров отправил детей учиться за границу», — заявил Майоров. Он добавил, что звезда уделяет особое внимание образованию своих детей. Отец певца Бедрос Киркоров подтвердил эту информацию и выразил сожаление о том, что теперь видит своих внуков реже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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