Киркоров отправил своих детей учиться за границу

Дети Филиппа Киркорова учатся за границей, заявил Сергей Майоров
Российский певец Филипп Киркоров послал своих детей учиться за границу. Об этом рассказал журналист Сергей Майоров в эфире передачи «Однажды» на НТВ.
«Киркоров отправил детей учиться за границу», — заявил Майоров. Он добавил, что звезда уделяет особое внимание образованию своих детей. Отец певца Бедрос Киркоров подтвердил эту информацию и выразил сожаление о том, что теперь видит своих внуков реже.
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