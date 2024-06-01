В Тюмени начался сильный пожар возле СНТ

На месте пожара работают пять единиц техники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В районе садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Липовый остров» в Тюмени загорелась трава на площади пять гектаров. Об этом сообщили в МЧС России по Тюменской области.

«В Тюмени в районе СНТ „Липовый остров“ горит около пяти гектаров сухой травы и растительности», — передает слова ведомства инфоцентр в telegram-канале. На месте работают пять единиц техники, а также специалисты авиалесоохраны.

За последнее время под Тюменью произошли два сильных пожара возле СНТ «Факел» и «Подорожник». Борьба с огнем длилась около 12 часов. На месте работали 16 пожарных МЧС России.