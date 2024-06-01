01 июня 2024

В Тюмени начался сильный пожар возле СНТ

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На месте пожара работают пять единиц техники Фото:

В районе садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Липовый остров» в Тюмени загорелась трава на площади пять гектаров. Об этом сообщили в МЧС России по Тюменской области.

«В Тюмени в районе СНТ „Липовый остров“ горит около пяти гектаров сухой травы и растительности», — передает слова ведомства инфоцентр в telegram-канале. На месте работают пять единиц техники, а также специалисты авиалесоохраны.

За последнее время под Тюменью произошли два сильных пожара возле СНТ «Факел» и «Подорожник». Борьба с огнем длилась около 12 часов. На месте работали 16 пожарных МЧС России.

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В районе садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Липовый остров» в Тюмени загорелась трава на площади пять гектаров. Об этом сообщили в МЧС России по Тюменской области. «В Тюмени в районе СНТ „Липовый остров“ горит около пяти гектаров сухой травы и растительности», — передает слова ведомства инфоцентр в telegram-канале. На месте работают пять единиц техники, а также специалисты авиалесоохраны. За последнее время под Тюменью произошли два сильных пожара возле СНТ «Факел» и «Подорожник». Борьба с огнем длилась около 12 часов. На месте работали 16 пожарных МЧС России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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