WP: Киев за полтора часа уговорил США разрешить удары по России

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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Белый дом согласился разрешить Киеву наносить удары вглубь РФ, пишет WP Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские власти за 90 минут уговорили Белый дом разрешить наносить удары вглубь России. Об этом написали в издании The Washington Post.

«В течение 90 минут украинские представители настаивали на том, чтобы иметь возможность использовать американское оружие для огня через границу с Россией», — написали в материале. В итоге президент США Джо Байден согласился выполнить просьбу Киева, а госсекретарь Энтони Блинкен поручил немедленно все организовать.

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Украинские власти за 90 минут уговорили Белый дом разрешить наносить удары вглубь России. Об этом написали в издании The Washington Post. «В течение 90 минут украинские представители настаивали на том, чтобы иметь возможность использовать американское оружие для огня через границу с Россией», — написали в материале. В итоге президент США Джо Байден согласился выполнить просьбу Киева, а госсекретарь Энтони Блинкен поручил немедленно все организовать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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