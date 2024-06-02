WP: Киев за полтора часа уговорил США разрешить удары по России

02 июня 2024 в 22:10 Размер текста - 17 +

Белый дом согласился разрешить Киеву наносить удары вглубь РФ, пишет WP Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские власти за 90 минут уговорили Белый дом разрешить наносить удары вглубь России. Об этом написали в издании The Washington Post. «В течение 90 минут украинские представители настаивали на том, чтобы иметь возможность использовать американское оружие для огня через границу с Россией», — написали в материале. В итоге президент США Джо Байден согласился выполнить просьбу Киева, а госсекретарь Энтони Блинкен поручил немедленно все организовать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские власти за 90 минут уговорили Белый дом разрешить наносить удары вглубь России. Об этом написали в издании The Washington Post. «В течение 90 минут украинские представители настаивали на том, чтобы иметь возможность использовать американское оружие для огня через границу с Россией», — написали в материале. В итоге президент США Джо Байден согласился выполнить просьбу Киева, а госсекретарь Энтони Блинкен поручил немедленно все организовать.