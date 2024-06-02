WP: Киев за полтора часа уговорил США разрешить удары по России

Белый дом согласился разрешить Киеву наносить удары вглубь РФ, пишет WP
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинские власти за 90 минут уговорили Белый дом разрешить наносить удары вглубь России. Об этом написали в издании The Washington Post.
«В течение 90 минут украинские представители настаивали на том, чтобы иметь возможность использовать американское оружие для огня через границу с Россией», —
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