В Португалии столкнулись советские самолеты, есть погибший. Видео

02 июня 2024 в 23:40 Размер текста - 17 +

Во время столкновения самолетов погиб испанский пилот Фото: Владимир Андреев © URA.RU На авиашоу в Португалии столкнулись два советских самолета Як-52. В результате этого испанский пилот погиб, а португальский получил серьезные ранения. Об этом сообщает JN. «Погиб (в результате столкновения самолетов — прим. URA.RU) испанский пилот, командир Vueling с большим опытом полета, который пилотировал Як-52 1983 года выпуска. В результате аварии был ранен 37-летний пилот португальской национальности, который был доставлен в больницу Бежа», — передает издание JN. В заявлении португальских ВВС сообщается, что один самолет разбился за пределами периметра авиабазы, а другой приземлился в подразделении. Уточняется, что на суше жертв не было. По данным издания, до происшествия зрители заметили «нечто необычное в шуме» от одного из самолетов. Мероприятие, посвященное празднованию 72-летия ВВС Португалии, отменили из-за трагедии. В воздушной демонстрации участвовали шесть самолетов пилотажной группы YakStars. Это первая испано-португальская группа гражданской и военной авиации, составленной из обеих стран Иберийского полуострова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На авиашоу в Португалии столкнулись два советских самолета Як-52. В результате этого испанский пилот погиб, а португальский получил серьезные ранения. Об этом сообщает JN. «Погиб (в результате столкновения самолетов — прим. URA.RU) испанский пилот, командир Vueling с большим опытом полета, который пилотировал Як-52 1983 года выпуска. В результате аварии был ранен 37-летний пилот португальской национальности, который был доставлен в больницу Бежа», — передает издание JN. В заявлении португальских ВВС сообщается, что один самолет разбился за пределами периметра авиабазы, а другой приземлился в подразделении. Уточняется, что на суше жертв не было. По данным издания, до происшествия зрители заметили «нечто необычное в шуме» от одного из самолетов. Мероприятие, посвященное празднованию 72-летия ВВС Португалии, отменили из-за трагедии. В воздушной демонстрации участвовали шесть самолетов пилотажной группы YakStars. Это первая испано-португальская группа гражданской и военной авиации, составленной из обеих стран Иберийского полуострова.