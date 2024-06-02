В Португалии столкнулись советские самолеты, есть погибший. Видео

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Во время столкновения самолетов погиб испанский пилот Фото:

На авиашоу в Португалии столкнулись два советских самолета Як-52. В результате этого испанский пилот погиб, а португальский получил серьезные ранения. Об этом сообщает JN.

«Погиб (в результате столкновения самолетов — прим. URA.RU) испанский пилот, командир Vueling с большим опытом полета, который пилотировал Як-52 1983 года выпуска. В результате аварии был ранен 37-летний пилот португальской национальности, который был доставлен в больницу Бежа», — передает издание JN.

В заявлении португальских ВВС сообщается, что один самолет разбился за пределами периметра авиабазы, а другой приземлился в подразделении. Уточняется, что на суше жертв не было. По данным издания, до происшествия зрители заметили «нечто необычное в шуме» от одного из самолетов.

Мероприятие, посвященное празднованию 72-летия ВВС Португалии, отменили из-за трагедии. В воздушной демонстрации участвовали шесть самолетов пилотажной группы YakStars. Это первая испано-португальская группа гражданской и военной авиации, составленной из обеих стран Иберийского полуострова.

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На авиашоу в Португалии столкнулись два советских самолета Як-52. В результате этого испанский пилот погиб, а португальский получил серьезные ранения. Об этом сообщает JN. «Погиб (в результате столкновения самолетов — прим. URA.RU) испанский пилот, командир Vueling с большим опытом полета, который пилотировал Як-52 1983 года выпуска. В результате аварии был ранен 37-летний пилот португальской национальности, который был доставлен в больницу Бежа», — передает издание JN. В заявлении португальских ВВС сообщается, что один самолет разбился за пределами периметра авиабазы, а другой приземлился в подразделении. Уточняется, что на суше жертв не было. По данным издания, до происшествия зрители заметили «нечто необычное в шуме» от одного из самолетов. Мероприятие, посвященное празднованию 72-летия ВВС Португалии, отменили из-за трагедии. В воздушной демонстрации участвовали шесть самолетов пилотажной группы YakStars. Это первая испано-португальская группа гражданской и военной авиации, составленной из обеих стран Иберийского полуострова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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