В Свердловской области иномарка сбила 15-летнего мотоциклиста с пассажиркой

В результате столкновения с автомобилем Honda Freed в поселке Билимбай Свердловской области 15-летний водитель мотоцикла Kayo и его 17-летняя пассажирка получили серьезные травмы. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по региону.
«Водитель питбайка в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение ДГКБ №9. Его 17-летняя пассажирка помещена в стационар с переломом челюсти», — написано в telegram-канале ведомства. По данным полиции, водитель Honda Freed при повороте налево «не предоставил преимущество и допустил столкновение» с мотоциклом.
Отец пострадавшего подростка утверждает, что не знал о поездках сына на мотоцикле. В связи с происшествием водителю иномарки было вынесено определение о возбуждении производства по статьям о нарушении ПДД.
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