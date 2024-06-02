02 июня 2024
01 июня 2024

В Свердловской области иномарка сбила 15-летнего мотоциклиста с пассажиркой

© Служба новостей «URA.RU»
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В аварии пострадали двое подростков (архивное фото)
В аварии пострадали двое подростков (архивное фото) Фото:

В результате столкновения с автомобилем Honda Freed в поселке Билимбай Свердловской области 15-летний водитель мотоцикла Kayo и его 17-летняя пассажирка получили серьезные травмы. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по региону.

«Водитель питбайка в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение ДГКБ №9. Его 17-летняя пассажирка помещена в стационар с переломом челюсти», — написано в telegram-канале ведомства. По данным полиции, водитель Honda Freed при повороте налево «не предоставил преимущество и допустил столкновение» с мотоциклом.

Отец пострадавшего подростка утверждает, что не знал о поездках сына на мотоцикле. В связи с происшествием водителю иномарки было вынесено определение о возбуждении производства по статьям о нарушении ПДД.

Полиция направит материалы в ПДН, чтобы наказать родителей и поставить ребенка на учет
Полиция направит материалы в ПДН, чтобы наказать родителей и поставить ребенка на учет
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В результате столкновения с автомобилем Honda Freed в поселке Билимбай Свердловской области 15-летний водитель мотоцикла Kayo и его 17-летняя пассажирка получили серьезные травмы. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по региону. «Водитель питбайка в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение ДГКБ №9. Его 17-летняя пассажирка помещена в стационар с переломом челюсти», — написано в telegram-канале ведомства. По данным полиции, водитель Honda Freed при повороте налево «не предоставил преимущество и допустил столкновение» с мотоциклом. Отец пострадавшего подростка утверждает, что не знал о поездках сына на мотоцикле. В связи с происшествием водителю иномарки было вынесено определение о возбуждении производства по статьям о нарушении ПДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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