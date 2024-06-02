«Артиллерия»: в зоне СВО заметили новую «самоходку»

На Харьковском направлении в зоне проведения специальной военной операции якобы заметили новые российские самоходки 2С43 «Мальва». Об этом сообщает telegram-канал «Артиллерия».
«Первое фото якобы российской колесной 152-мм САУ 2С43 „Мальва“, выполняющей задачи по огневому поражению противника в Харьковской области», — написано в telegram-канале. По данным Газеты.ру, в качестве ходовой платформы на них используется четырехосный вездеход БАЗ-6610-027 «Вощина» Брянского автомобильного завода.
Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается.
«Мальва» — это 152-миллиметровое самоходное колесное артиллерийское орудие с открытой установкой артиллерийской части на автомобильном шасси. Машина разработали в ЦНИИ «Буревестник» в Нижнем Новгороде, входящий в концерн УВЗ. В 2023 году оно прошло государственные испытания и подтвердило заявленные характеристики. Сообщалось, что орудие в скором времени должно поступить в войска.
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На Харьковском направлении в зоне проведения специальной военной операции якобы заметили новые российские самоходки 2С43 «Мальва». Об этом сообщает telegram-канал «Артиллерия». «Первое фото якобы российской колесной 152-мм САУ 2С43 „Мальва“, выполняющей задачи по огневому поражению противника в Харьковской области», — написано в telegram-канале. По данным Газеты.ру, в качестве ходовой платформы на них используется четырехосный вездеход БАЗ-6610-027 «Вощина» Брянского автомобильного завода. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается. «Мальва» — это 152-миллиметровое самоходное колесное артиллерийское орудие с открытой установкой артиллерийской части на автомобильном шасси. Машина разработали в ЦНИИ «Буревестник» в Нижнем Новгороде, входящий в концерн УВЗ. В 2023 году оно прошло государственные испытания и подтвердило заявленные характеристики. Сообщалось, что орудие в скором времени должно поступить в войска.