02 июня 2024

«Артиллерия»: в зоне СВО заметили новую «самоходку»

Новую военную технику РФ заметили в зоне СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Пермь, мотовилихинские заводы, ракеты, пво, музей артиллерии, зрк с 125
Оружие заметили на Харьковском направлении (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Харьковском направлении в зоне проведения специальной военной операции якобы заметили новые российские самоходки 2С43 «Мальва». Об этом сообщает telegram-канал «Артиллерия».

«Первое фото якобы российской колесной 152-мм САУ 2С43 „Мальва“, выполняющей задачи по огневому поражению противника в Харьковской области», — написано в telegram-канале. По данным Газеты.ру, в качестве ходовой платформы на них используется четырехосный вездеход БАЗ-6610-027 «Вощина» Брянского автомобильного завода.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается.

«Мальва» — это 152-миллиметровое самоходное колесное артиллерийское орудие с открытой установкой артиллерийской части на автомобильном шасси. Машина разработали в ЦНИИ «Буревестник» в Нижнем Новгороде, входящий в концерн УВЗ. В 2023 году оно прошло государственные испытания и подтвердило заявленные характеристики. Сообщалось, что орудие в скором времени должно поступить в войска.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Харьковском направлении в зоне проведения специальной военной операции якобы заметили новые российские самоходки 2С43 «Мальва». Об этом сообщает telegram-канал «Артиллерия». «Первое фото якобы российской колесной 152-мм САУ 2С43 „Мальва“, выполняющей задачи по огневому поражению противника в Харьковской области», — написано в telegram-канале. По данным Газеты.ру, в качестве ходовой платформы на них используется четырехосный вездеход БАЗ-6610-027 «Вощина» Брянского автомобильного завода. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается. «Мальва» — это 152-миллиметровое самоходное колесное артиллерийское орудие с открытой установкой артиллерийской части на автомобильном шасси. Машина разработали в ЦНИИ «Буревестник» в Нижнем Новгороде, входящий в концерн УВЗ. В 2023 году оно прошло государственные испытания и подтвердило заявленные характеристики. Сообщалось, что орудие в скором времени должно поступить в войска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...