«Артиллерия»: в зоне СВО заметили новую «самоходку»

Новую военную технику РФ заметили в зоне СВО

03 июня 2024 в 03:22 Размер текста - 17 +

Оружие заметили на Харьковском направлении (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Харьковском направлении в зоне проведения специальной военной операции якобы заметили новые российские самоходки 2С43 «Мальва». Об этом сообщает telegram-канал «Артиллерия». «Первое фото якобы российской колесной 152-мм САУ 2С43 „Мальва“, выполняющей задачи по огневому поражению противника в Харьковской области», — написано в telegram-канале. По данным Газеты.ру, в качестве ходовой платформы на них используется четырехосный вездеход БАЗ-6610-027 «Вощина» Брянского автомобильного завода. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается. «Мальва» — это 152-миллиметровое самоходное колесное артиллерийское орудие с открытой установкой артиллерийской части на автомобильном шасси. Машина разработали в ЦНИИ «Буревестник» в Нижнем Новгороде, входящий в концерн УВЗ. В 2023 году оно прошло государственные испытания и подтвердило заявленные характеристики. Сообщалось, что орудие в скором времени должно поступить в войска. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Харьковском направлении в зоне проведения специальной военной операции якобы заметили новые российские самоходки 2С43 «Мальва». Об этом сообщает telegram-канал «Артиллерия». «Первое фото якобы российской колесной 152-мм САУ 2С43 „Мальва“, выполняющей задачи по огневому поражению противника в Харьковской области», — написано в telegram-канале. По данным Газеты.ру, в качестве ходовой платформы на них используется четырехосный вездеход БАЗ-6610-027 «Вощина» Брянского автомобильного завода. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается. «Мальва» — это 152-миллиметровое самоходное колесное артиллерийское орудие с открытой установкой артиллерийской части на автомобильном шасси. Машина разработали в ЦНИИ «Буревестник» в Нижнем Новгороде, входящий в концерн УВЗ. В 2023 году оно прошло государственные испытания и подтвердило заявленные характеристики. Сообщалось, что орудие в скором времени должно поступить в войска.