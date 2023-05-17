НА УВЗ отчитались о завершении испытаний нового орудия, которое поступит на СВО

Самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С43 «Мальва» прошло государственные испытания и подтвердило заявленные характеристики. Скоро орудие поступит в войска, сообщил генеральный директор концерна УВЗ (входит в госкорпорацию «Ростех» Александр Потапов.
«Да, „Мальва“ должна уже скоро поступать. Все в порядке с „Мальвой“, она уже все подтвердила», — цитирует ТАСС Потапова, который отвечал на вопрос о том, прошло ли орудие государственные испытания. Также гендиректор концерна охарактеризовал «Мальву» как «лучшую машину».
Производство опытно-промышленной партии САО 2С43 «Мальва» началось в августе 2022 года. «Мальва» — это 152-миллиметровое самоходное колесное артиллерийское орудие с открытой установкой артиллерийской части на автомобильном шасси. Машина разработали в ЦНИИ «Буревестник» в Нижнем Новгороде, входящий в концерн УВЗ.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.