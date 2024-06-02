В России хотят сократить рабочую неделю для женщин с двумя детьми

03 июня 2024 в 03:44 Размер текста - 17 +

Время работы женщин составит 39 часов в неделю Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Госдуму планируют внести законопроект об установлении для женщин с двумя и более детьми сокращенной рабочей недели в 39 часов. Об этом указано в документе. «Законопроектом предусматривается установление сокращенной продолжительности рабочего времени для женщин, имеющих двух и более детей в возрасте до 18 лет, на один час в неделю. То есть время их работы составит 39 часов в неделю», — с документом ознакомились журналисты ТАСС. Такой законопроект принадлежит группе депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. При этом такая продолжительность рабочего дня будет использоваться, если меньшая продолжительность недели работника не предусмотрена федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ. Изменения будут внесены в Трудовой кодекс РФ. Такая мера необходима, чтобы дать женщинам больше свободного времени на детей. «Мы очень сильно не учитываем ту особую эмоциональную и физическую нагрузку, которую берет на себя мать. <…> Нужно создать нашим российским женщинам возможность заниматься детьми, ведь это вклад в здоровье детей, будущее семьи и страны», — сказал Слуцкий ТАСС. Депутаты ЛДПР планировали внести в Госдуму законопроект о выплате женщинам в возрасте до 25 лет по 200 тысяч рублей за рождение каждого ребенка. Авторы предлагают установить срок вступления законопроекта в силу с 1 января 2025 года. Отмечается, что пособие предполагается для каждой роженицы не зависимо от материального положения. Заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов пояснил, что законопроект направлен на повышение рождаемости именно в молодых семьях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуму планируют внести законопроект об установлении для женщин с двумя и более детьми сокращенной рабочей недели в 39 часов. Об этом указано в документе. «Законопроектом предусматривается установление сокращенной продолжительности рабочего времени для женщин, имеющих двух и более детей в возрасте до 18 лет, на один час в неделю. То есть время их работы составит 39 часов в неделю», — с документом ознакомились журналисты ТАСС. Такой законопроект принадлежит группе депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. При этом такая продолжительность рабочего дня будет использоваться, если меньшая продолжительность недели работника не предусмотрена федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ. Изменения будут внесены в Трудовой кодекс РФ. Такая мера необходима, чтобы дать женщинам больше свободного времени на детей. «Мы очень сильно не учитываем ту особую эмоциональную и физическую нагрузку, которую берет на себя мать. <…> Нужно создать нашим российским женщинам возможность заниматься детьми, ведь это вклад в здоровье детей, будущее семьи и страны», — сказал Слуцкий ТАСС. Депутаты ЛДПР планировали внести в Госдуму законопроект о выплате женщинам в возрасте до 25 лет по 200 тысяч рублей за рождение каждого ребенка. Авторы предлагают установить срок вступления законопроекта в силу с 1 января 2025 года. Отмечается, что пособие предполагается для каждой роженицы не зависимо от материального положения. Заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов пояснил, что законопроект направлен на повышение рождаемости именно в молодых семьях.