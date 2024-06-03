Зеленский прибыл в столицу Филиппин

Зеленский встретится с главой Филиппин в Маниле
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Манилу с целью проведения переговоров с главой Филиппин Фердинандом Маркосом. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
«Зеленский находится в Маниле», — отмечает агентство. В рамках официального визита украинский лидер встретится с президентом Филиппин.
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