Зеленский прибыл в столицу Филиппин

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Зеленский встретится с главой Филиппин в Маниле
Зеленский встретится с главой Филиппин в Маниле Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Манилу с целью проведения переговоров с главой Филиппин Фердинандом Маркосом. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

«Зеленский находится в Маниле», — отмечает агентство. В рамках официального визита украинский лидер встретится с президентом Филиппин.

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Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Манилу с целью проведения переговоров с главой Филиппин Фердинандом Маркосом. Об этом сообщает информационное агентство Reuters. «Зеленский находится в Маниле», — отмечает агентство. В рамках официального визита украинский лидер встретится с президентом Филиппин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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