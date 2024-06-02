Центр Челябинска встал в пробках

В Челябинске утром 3 июня наблюдаются шестибалльные пробки. Такую оценку выдает соответствующий сервис «Яндекса».
«Вторую неделю челябинцы жалуются на жуткие пробки на проспекте Ленина. Ремонт трамвайных путей должны завершить до 9 июня, но горожане недоумевают почему это нельзя было сделать в прошлом году, когда шёл ремонт этого же участка», недоумевают в одном из городских telegram-каналов.
В мэрии Челябинска анонсировали закрытие трамвайного движения на перекрестке Свердловского проспекта с проспектом Ленина. Судя по карте Яндекс-пробок, самые серьезные затруднения движения наблюдаются на проспекте Ленина. Также заторы можно встретить на проспекте Победы и улице Братьев Кашириных и Воровского. На улице Братьев Кашириных из-за ремонтов движение осуществляется по одной полосе из четырех.
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