02 июня 2024
01 июня 2024

Центр Челябинска встал в пробках. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр Челябинска встал в пробках
Центр Челябинска встал в пробках Фото:

В Челябинске утром 3 июня наблюдаются шестибалльные пробки. Такую оценку выдает соответствующий сервис «Яндекса».

«Вторую неделю челябинцы жалуются на жуткие пробки на проспекте Ленина. Ремонт трамвайных путей должны завершить до 9 июня, но горожане недоумевают почему это нельзя было сделать в прошлом году, когда шёл ремонт этого же участка», недоумевают в одном из городских telegram-каналов.

В мэрии Челябинска анонсировали закрытие трамвайного движения на перекрестке Свердловского проспекта с проспектом Ленина. Судя по карте Яндекс-пробок, самые серьезные затруднения движения наблюдаются на проспекте Ленина. Также заторы можно встретить на проспекте Победы и улице Братьев Кашириных и Воровского. На улице Братьев Кашириных из-за ремонтов движение осуществляется по одной полосе из четырех.

В центре Челябинска затруднено движение
В центре Челябинска затруднено движение
Фото:

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В Челябинске утром 3 июня наблюдаются шестибалльные пробки. Такую оценку выдает соответствующий сервис «Яндекса». «Вторую неделю челябинцы жалуются на жуткие пробки на проспекте Ленина. Ремонт трамвайных путей должны завершить до 9 июня, но горожане недоумевают почему это нельзя было сделать в прошлом году, когда шёл ремонт этого же участка», недоумевают в одном из городских telegram-каналов. В мэрии Челябинска анонсировали закрытие трамвайного движения на перекрестке Свердловского проспекта с проспектом Ленина. Судя по карте Яндекс-пробок, самые серьезные затруднения движения наблюдаются на проспекте Ленина. Также заторы можно встретить на проспекте Победы и улице Братьев Кашириных и Воровского. На улице Братьев Кашириных из-за ремонтов движение осуществляется по одной полосе из четырех.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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