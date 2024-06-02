02 июня 2024
01 июня 2024

В Челябинской области будут судить начальника канатной дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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В отношении мужчины было возбуждено и расследовано уголовное дело
В отношении мужчины было возбуждено и расследовано уголовное дело Фото:

В Копейске (Челябинская область) отправили под суд начальника буксировочной канатной дороги, из-за которого травмировался 7-летний ребенок. Об этом 3 июня URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.

«Следователем завершено расследование уголовного дела в отношении начальника безопорной буксировочной канатной дороги, обвиняемого по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Инцидент произошел в январе этого года. Ребенка допустили до съезда с горы на тюбинге без амуниции и сопровождения взрослых. Во время подъема тюбинг занесло и ребенок получил бугелем по голове. В результате ему был причинен вред здоровью средней тяжести.

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В Копейске (Челябинская область) отправили под суд начальника буксировочной канатной дороги, из-за которого травмировался 7-летний ребенок. Об этом 3 июня URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. «Следователем завершено расследование уголовного дела в отношении начальника безопорной буксировочной канатной дороги, обвиняемого по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Инцидент произошел в январе этого года. Ребенка допустили до съезда с горы на тюбинге без амуниции и сопровождения взрослых. Во время подъема тюбинг занесло и ребенок получил бугелем по голове. В результате ему был причинен вред здоровью средней тяжести.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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