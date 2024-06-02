В курганских микрорайонах отложили запуск горячей воды

В микрорайонах Заозерный и Рябково в Кургане продолжаются испытания тепловых сетей, из-за чего запуск горячего водоснабжения откладывается до 10 июня. Продление испытаний связано с необходимостью капитального ремонта магистрального трубопровода. Об этом сообщает «Курганская генерирующая компания» в своем telegram-канале.
«Продлен первый этап гидравлических испытаний магистральных и распределительных тепловых сетей в Заозерном и части Рябково. В связи с этим запуск централизованного горячего водоснабжения перенесен ориентировочно на 10 июня», — указано в канале. Отмечается, что это необходимо для отопления зимой, так как без замены трубопровод не справится с зимними нагрузками.
Следующие испытания по проспекту Голикова запланированы на 6 июня. Их результаты определят точные сроки возобновления горячего водоснабжения. После завершения первого этапа испытаний начнется подготовка внутриквартальных тепловых сетей к отопительному сезону.
Ранее сообщалось, что в Кургане отключения горячей воды начнутся с 10 мая. Список микрорайонов, где временно будут отключать водоснабжение в городе был опубликован ранее URA.RU.
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В микрорайонах Заозерный и Рябково в Кургане продолжаются испытания тепловых сетей, из-за чего запуск горячего водоснабжения откладывается до 10 июня. Продление испытаний связано с необходимостью капитального ремонта магистрального трубопровода. Об этом сообщает «Курганская генерирующая компания» в своем telegram-канале. «Продлен первый этап гидравлических испытаний магистральных и распределительных тепловых сетей в Заозерном и части Рябково. В связи с этим запуск централизованного горячего водоснабжения перенесен ориентировочно на 10 июня», — указано в канале. Отмечается, что это необходимо для отопления зимой, так как без замены трубопровод не справится с зимними нагрузками. Следующие испытания по проспекту Голикова запланированы на 6 июня. Их результаты определят точные сроки возобновления горячего водоснабжения. После завершения первого этапа испытаний начнется подготовка внутриквартальных тепловых сетей к отопительному сезону. Ранее сообщалось, что в Кургане отключения горячей воды начнутся с 10 мая. Список микрорайонов, где временно будут отключать водоснабжение в городе был опубликован ранее URA.RU.