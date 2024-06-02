Екатеринбуржец выманил 14 миллионов у 19-летней девушки

В Екатеринбурге 21-летний парень за несколько месяцев втерся в доверие к 19-летней девушке и убедил перевести ему сбережения ее родителей, а после потребовал еще за возвращение первой суммы. Всего аферист получил 14 млн рублей, рассказали URA.RU в прокуратуре.
«С сентября по октябрь 2023 года обвиняемый в одной из соцсетей познакомился с 19-летней девушкой. После чего, установив с ней доверительные отношения, в течение нескольких месяцев убедил передать ему личные сбережения ее родителей, а в последующем — внести новую сумму для возврата ранее полученных денежных средств. Отцу девушки был причинен материальный ущерб на сумму более 14 млн рублей», — следует из сообщения.
Молодого человека обвиняют в части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере). Уголовное дело направлено в Кировский райсуд.
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