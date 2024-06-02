02 июня 2024

У экс-невестки Чернецкого арестовали имущество

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Анастасия Чернецкая обвиняется в мошенничестве Фото:
новость из сюжета
Экс-невестка Чернецкого попала под уголовное дело после обысков в БЦ

Суд наложил арест на имущество экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасии, которую обвиняют в мошенничестве. Соответствующая информация появилась в картотеке Свердловского областного суда.

Арест наложил Ленинский районный суд Екатеринбурга. Теперь защита Чернецкой оспаривает это решение в облсуде. Какое именно имущество попало под арест, неизвестно. В райсуде от комментариев воздержались.

Силовики задержали Чернецкую после обысков в екатеринбургском бизнес-центре Clever Park. С ней были арестованы директор «ТТТ-Екатеринбург» Алексей Шахмаев и строитель Василий Петров (ООО «Шудья»). Их обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, фигуранты незаконно получили налоговые выплаты, представив в налоговую ложные декларации. Собеседник из окружения Чернецкой говорил URA.RU, что Анастасия могла не знать о преступной схеме. Подробнее о деле — в сюжете агентства.

В мае в деле появился новый фигурант — начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) областного ГУ МВД полковник Андрей Дьяков. Ему вменяют получение взятки (200 миллионов) и злоупотребление полномочиями. Офицера арестовали до 20 июля. Свою вину полицейский не признает и считает, что его оговорил Шахмаев (Дьяков в суде называл его товарищем). Всю актуальную информацию об уголовном деле полковника агентство собирает в отдельном сюжете.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд наложил арест на имущество экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасии, которую обвиняют в мошенничестве. Соответствующая информация появилась в картотеке Свердловского областного суда. Арест наложил Ленинский районный суд Екатеринбурга. Теперь защита Чернецкой оспаривает это решение в облсуде. Какое именно имущество попало под арест, неизвестно. В райсуде от комментариев воздержались. Силовики задержали Чернецкую после обысков в екатеринбургском бизнес-центре Clever Park. С ней были арестованы директор «ТТТ-Екатеринбург» Алексей Шахмаев и строитель Василий Петров (ООО «Шудья»). Их обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, фигуранты незаконно получили налоговые выплаты, представив в налоговую ложные декларации. Собеседник из окружения Чернецкой говорил URA.RU, что Анастасия могла не знать о преступной схеме. Подробнее о деле — в сюжете агентства. В мае в деле появился новый фигурант — начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) областного ГУ МВД полковник Андрей Дьяков. Ему вменяют получение взятки (200 миллионов) и злоупотребление полномочиями. Офицера арестовали до 20 июля. Свою вину полицейский не признает и считает, что его оговорил Шахмаев (Дьяков в суде называл его товарищем). Всю актуальную информацию об уголовном деле полковника агентство собирает в отдельном сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...