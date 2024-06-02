У экс-невестки Чернецкого арестовали имущество

03 июня 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Анастасия Чернецкая обвиняется в мошенничестве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Экс-невестка Чернецкого попала под уголовное дело после обысков в БЦ Суд наложил арест на имущество экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасии, которую обвиняют в мошенничестве. Соответствующая информация появилась в картотеке Свердловского областного суда. Арест наложил Ленинский районный суд Екатеринбурга. Теперь защита Чернецкой оспаривает это решение в облсуде. Какое именно имущество попало под арест, неизвестно. В райсуде от комментариев воздержались. Силовики задержали Чернецкую после обысков в екатеринбургском бизнес-центре Clever Park. С ней были арестованы директор «ТТТ-Екатеринбург» Алексей Шахмаев и строитель Василий Петров (ООО «Шудья»). Их обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, фигуранты незаконно получили налоговые выплаты, представив в налоговую ложные декларации. Собеседник из окружения Чернецкой говорил URA.RU, что Анастасия могла не знать о преступной схеме. Подробнее о деле — в сюжете агентства. В мае в деле появился новый фигурант — начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) областного ГУ МВД полковник Андрей Дьяков. Ему вменяют получение взятки (200 миллионов) и злоупотребление полномочиями. Офицера арестовали до 20 июля. Свою вину полицейский не признает и считает, что его оговорил Шахмаев (Дьяков в суде называл его товарищем). Всю актуальную информацию об уголовном деле полковника агентство собирает в отдельном сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд наложил арест на имущество экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасии, которую обвиняют в мошенничестве. Соответствующая информация появилась в картотеке Свердловского областного суда. Арест наложил Ленинский районный суд Екатеринбурга. Теперь защита Чернецкой оспаривает это решение в облсуде. Какое именно имущество попало под арест, неизвестно. В райсуде от комментариев воздержались. Силовики задержали Чернецкую после обысков в екатеринбургском бизнес-центре Clever Park. С ней были арестованы директор «ТТТ-Екатеринбург» Алексей Шахмаев и строитель Василий Петров (ООО «Шудья»). Их обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, фигуранты незаконно получили налоговые выплаты, представив в налоговую ложные декларации. Собеседник из окружения Чернецкой говорил URA.RU, что Анастасия могла не знать о преступной схеме. Подробнее о деле — в сюжете агентства. В мае в деле появился новый фигурант — начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) областного ГУ МВД полковник Андрей Дьяков. Ему вменяют получение взятки (200 миллионов) и злоупотребление полномочиями. Офицера арестовали до 20 июля. Свою вину полицейский не признает и считает, что его оговорил Шахмаев (Дьяков в суде называл его товарищем). Всю актуальную информацию об уголовном деле полковника агентство собирает в отдельном сюжете.