У экс-невестки Чернецкого арестовали имущество

Суд наложил арест на имущество экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасии, которую обвиняют в мошенничестве. Соответствующая информация появилась в картотеке Свердловского областного суда.
Арест наложил Ленинский районный суд Екатеринбурга. Теперь защита Чернецкой оспаривает это решение в облсуде. Какое именно имущество попало под арест, неизвестно. В райсуде от комментариев воздержались.
Силовики задержали Чернецкую после обысков в екатеринбургском бизнес-центре Clever Park. С ней были арестованы директор «ТТТ-Екатеринбург» Алексей Шахмаев и строитель Василий Петров (ООО «Шудья»). Их обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, фигуранты незаконно получили налоговые выплаты, представив в налоговую ложные декларации. Собеседник из окружения Чернецкой говорил URA.RU, что Анастасия могла не знать о преступной схеме. Подробнее о деле — в сюжете агентства.
В мае в деле появился новый фигурант — начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) областного ГУ МВД полковник Андрей Дьяков. Ему вменяют получение взятки (200 миллионов) и злоупотребление полномочиями. Офицера арестовали до 20 июля. Свою вину полицейский не признает и считает, что его оговорил Шахмаев (Дьяков в суде называл его товарищем). Всю актуальную информацию об уголовном деле полковника агентство собирает в отдельном сюжете.
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