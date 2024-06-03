Юревич: «Происходящее с «Макфой» — рейдерский захват!» Фото, видео

Валерий Юревич, отец экс-губернатора Челябинской облавсти Михаила Юревича и совладелец холдинга «Макфа» назвал «рейдерским захватом» национализацию компании и обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации. Видеообращение появилось в интернете 3 июня.
«Я долго не мог осознать то решение, которое вынес суд по изъятию принадлежащим мне, моей жене и моему внуку компаний. Я думаю, что это рейдерский захват предприятий, наших активов, нашего имущества, которое приобреталось и развивалось на протяжении десятилетий, в которое вкладывались и силы, и средства, и знания», — заявил Юревич-старший. Также он направил письменное заявление на имя Бастрыкина, в котором просит провести проверки в отношении должностных лиц по признакам преступление, регламентируемых статьями 292 и 305 УК РФ. Соответственно, «Служебный подлог» и «Вынесение заведомо неправосудных решений».
28 марта Центральный районный суд Челябинска начал рассматривать требование Генпрокуратуры РФ национализация «Макфы». На все имущество холдинга, а также бывших и действующих собственников был наложен арест. В числе тех, кто попал под такие меры оказались основатели холдинга — экс-губернатор Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусова, а также члены их семей. Суд требование Генпрокуратуры удовлетворил. Юристы «Макфы» это решение оспорили.
Отец экс-губернатора Валерий Юревич долгое время был основным держателем активов «Макфы» в России. Он также руководил холдингом. После отставки Юревича с поста главы регионы большинство активов были выведены на Кипр.
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