Юревич: «Происходящее с «Макфой» — рейдерский захват!» Фото, видео

Юревич написал Бастрыкину заявление о рейдерском захвате «Макфы»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Юревич-старший попросил Бастрыкина разобраться в национализации «Макфы
Юревич-старший попросил Бастрыкина разобраться в национализации «Макфы Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа»

Валерий Юревич, отец экс-губернатора Челябинской облавсти Михаила Юревича и совладелец холдинга «Макфа» назвал «рейдерским захватом» национализацию компании и обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации. Видеообращение появилось в интернете 3 июня.

«Я долго не мог осознать то решение, которое вынес суд по изъятию принадлежащим мне, моей жене и моему внуку компаний. Я думаю, что это рейдерский захват предприятий, наших активов, нашего имущества, которое приобреталось и развивалось на протяжении десятилетий, в которое вкладывались и силы, и средства, и знания», — заявил Юревич-старший. Также он направил письменное заявление на имя Бастрыкина, в котором просит провести проверки в отношении должностных лиц по признакам преступление, регламентируемых статьями 292 и 305 УК РФ. Соответственно, «Служебный подлог» и «Вынесение заведомо неправосудных решений».

28 марта Центральный районный суд Челябинска начал рассматривать требование Генпрокуратуры РФ национализация «Макфы». На все имущество холдинга, а также бывших и действующих собственников был наложен арест. В числе тех, кто попал под такие меры оказались основатели холдинга — экс-губернатор Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусова, а также члены их семей. Суд требование Генпрокуратуры удовлетворил. Юристы «Макфы» это решение оспорили.

Отец экс-губернатора Валерий Юревич долгое время был основным держателем активов «Макфы» в России. Он также руководил холдингом. После отставки Юревича с поста главы регионы большинство активов были выведены на Кипр.

Заявление направил председателю СКР адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы семьи Юревичей
Заявление направил председателю СКР адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы семьи Юревичей
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Валерий Юревич, отец экс-губернатора Челябинской облавсти Михаила Юревича и совладелец холдинга «Макфа» назвал «рейдерским захватом» национализацию компании и обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации. Видеообращение появилось в интернете 3 июня. «Я долго не мог осознать то решение, которое вынес суд по изъятию принадлежащим мне, моей жене и моему внуку компаний. Я думаю, что это рейдерский захват предприятий, наших активов, нашего имущества, которое приобреталось и развивалось на протяжении десятилетий, в которое вкладывались и силы, и средства, и знания», — заявил Юревич-старший. Также он направил письменное заявление на имя Бастрыкина, в котором просит провести проверки в отношении должностных лиц по признакам преступление, регламентируемых статьями 292 и 305 УК РФ. Соответственно, «Служебный подлог» и «Вынесение заведомо неправосудных решений». 28 марта Центральный районный суд Челябинска начал рассматривать требование Генпрокуратуры РФ национализация «Макфы». На все имущество холдинга, а также бывших и действующих собственников был наложен арест. В числе тех, кто попал под такие меры оказались основатели холдинга — экс-губернатор Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусова, а также члены их семей. Суд требование Генпрокуратуры удовлетворил. Юристы «Макфы» это решение оспорили. Отец экс-губернатора Валерий Юревич долгое время был основным держателем активов «Макфы» в России. Он также руководил холдингом. После отставки Юревича с поста главы регионы большинство активов были выведены на Кипр.
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