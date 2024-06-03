Блиновская подала заявление о банкротстве

03 июня 2024 в 12:50 Размер текста - 17 +

Блиновская подала на банкротство, говорится в данных картотеки суда Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Блогер Елена Блиновская подала в суд заявление о своем банкротстве. Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражного суда. «Подано заявление о банкротстве [Блиновской]», — говорится в данных картотеки . На данный момент заявление рассматривается в первой инстанции. Ранее сообщалось, что блогер погасила свыше 140 млн рублей, которые ей предъявили по долгам по налогам. Также началась процедура снятия ареста с активов и имущества Блинвоской. Ее общий долг составил 918 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Блогер Елена Блиновская подала в суд заявление о своем банкротстве. Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражного суда. «Подано заявление о банкротстве [Блиновской]», — говорится в данных картотеки. На данный момент заявление рассматривается в первой инстанции. Ранее сообщалось, что блогер погасила свыше 140 млн рублей, которые ей предъявили по долгам по налогам. Также началась процедура снятия ареста с активов и имущества Блинвоской. Ее общий долг составил 918 млн рублей.