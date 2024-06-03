Блиновская подала заявление о банкротстве

Блиновская подала на банкротство, говорится в данных картотеки суда
Блогер Елена Блиновская подала в суд заявление о своем банкротстве. Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражного суда.
«Подано заявление о банкротстве [Блиновской]», — говорится в данных
Ранее сообщалось, что блогер погасила свыше 140 млн рублей, которые ей предъявили по долгам по налогам. Также началась процедура снятия ареста с активов и имущества Блинвоской. Ее общий долг составил 918 млн рублей.
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