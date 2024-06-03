Блиновская подала заявление о банкротстве

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Блиновская подала на банкротство, говорится в данных картотеки суда Фото:

Блогер Елена Блиновская подала в суд заявление о своем банкротстве. Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражного суда.

«Подано заявление о банкротстве [Блиновской]», — говорится в данных картотеки. На данный момент заявление рассматривается в первой инстанции.

Ранее сообщалось, что блогер погасила свыше 140 млн рублей, которые ей предъявили по долгам по налогам. Также началась процедура снятия ареста с активов и имущества Блинвоской. Ее общий долг составил 918 млн рублей.

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Блогер Елена Блиновская подала в суд заявление о своем банкротстве. Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражного суда. «Подано заявление о банкротстве [Блиновской]», — говорится в данных картотеки. На данный момент заявление рассматривается в первой инстанции. Ранее сообщалось, что блогер погасила свыше 140 млн рублей, которые ей предъявили по долгам по налогам. Также началась процедура снятия ареста с активов и имущества Блинвоской. Ее общий долг составил 918 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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