Екатеринбурженку обвинили в истязании приемных детей

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Женщина-опекун по малейшему поводу наказывала брата и сестру Фото:

Следственный комитет Свердловской области обвинил жительницу Екатеринбурга в истязании приемных детей. Женщина по незначительным поводам била брата и сестру 11 и 13 лет, рассказал URA.RU источник.

«52-летняя женщина являлась опекуном 13-летнего мальчика и его 11-летней сестры. Следствием установлено, что с сентября по декабрь 2022-го, а также в марте—апреле 2024-го года она применяла насильственные действия в отношении детей. Делала это приемная мать по мелким незначительным поводам», — объяснил источник. Он добавил, что первые эпизоды имели место в селе Курганово Полевского района, где ранее проживала семья, последние — в Академическом районе Екатеринбурга.

В отношении опекуна возбуждено уголовное дело по п. п.«а,г» ч.2 ст. 117 УК РФ («Истязание»). Женщина во всем призналась и находится под подпиской о невыезде. Корреспондент обратился в пресс-службу регионального управления СКР с просьбой пояснить, где сейчас находятся дети, ставшие жертвами истязаний. В ведомстве воздержались от комментария, сославшись на интересы несовершеннолетних.

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Следственный комитет Свердловской области обвинил жительницу Екатеринбурга в истязании приемных детей. Женщина по незначительным поводам била брата и сестру 11 и 13 лет, рассказал URA.RU источник. «52-летняя женщина являлась опекуном 13-летнего мальчика и его 11-летней сестры. Следствием установлено, что с сентября по декабрь 2022-го, а также в марте—апреле 2024-го года она применяла насильственные действия в отношении детей. Делала это приемная мать по мелким незначительным поводам», — объяснил источник. Он добавил, что первые эпизоды имели место в селе Курганово Полевского района, где ранее проживала семья, последние — в Академическом районе Екатеринбурга. В отношении опекуна возбуждено уголовное дело по п. п.«а,г» ч.2 ст. 117 УК РФ («Истязание»). Женщина во всем призналась и находится под подпиской о невыезде. Корреспондент обратился в пресс-службу регионального управления СКР с просьбой пояснить, где сейчас находятся дети, ставшие жертвами истязаний. В ведомстве воздержались от комментария, сославшись на интересы несовершеннолетних.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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