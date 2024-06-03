Екатеринбурженку обвинили в истязании приемных детей

Женщина-опекун по малейшему поводу наказывала брата и сестру Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Следственный комитет Свердловской области обвинил жительницу Екатеринбурга в истязании приемных детей. Женщина по незначительным поводам била брата и сестру 11 и 13 лет, рассказал URA.RU источник.

«52-летняя женщина являлась опекуном 13-летнего мальчика и его 11-летней сестры. Следствием установлено, что с сентября по декабрь 2022-го, а также в марте—апреле 2024-го года она применяла насильственные действия в отношении детей. Делала это приемная мать по мелким незначительным поводам», — объяснил источник. Он добавил, что первые эпизоды имели место в селе Курганово Полевского района, где ранее проживала семья, последние — в Академическом районе Екатеринбурга.

В отношении опекуна возбуждено уголовное дело по п. п.«а,г» ч.2 ст. 117 УК РФ («Истязание»). Женщина во всем призналась и находится под подпиской о невыезде. Корреспондент обратился в пресс-службу регионального управления СКР с просьбой пояснить, где сейчас находятся дети, ставшие жертвами истязаний. В ведомстве воздержались от комментария, сославшись на интересы несовершеннолетних.