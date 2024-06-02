02 июня 2024

Екатеринбургский бизнесмен выиграл в лотерею 777 тысяч рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Центра выплат выигрышей Столото. Екатеринбург, центр выплаты выигрышей столото
Мужчина купил два билета, и один из них стал счастливым (архивное фото) Фото:

Екатеринбургский предприниматель Дмитрий Малярчук выиграл в лотерею 777 778 рублей. Мужчина узнал о своей удаче неделю спустя и не сразу поверил, рассказали URA.RU в компании «Столото».

«Я был занят, поэтому только через неделю попросил сестру проверить итоги розыгрыша. Когда она повернула ко мне телефон, и на экране я увидел сумму, то не поверил своим глазам. В спешке начал проверять результаты еще раз», — цитируют в «Столото» победителя.

Малярчук — предприниматель, занимается автозапчастями, в сфере автомобильного бизнеса он работает уже 20 лет. В государственных лотереях мужчина участвует не в первый раз. Так, по словам победителя, вход для гостей на его собственной свадьбе был по лотерейным билетам.

На выигранные деньги счастливчик отремонтирует маме дом
На выигранные деньги счастливчик отремонтирует маме дом
Фото:
Мужчина купил в пункте продаж два лотерейных билета…
Мужчина купил в пункте продаж два лотерейных билета…
Фото:
…и один из них принес счастье
…и один из них принес счастье
Фото:

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Екатеринбургский предприниматель Дмитрий Малярчук выиграл в лотерею 777 778 рублей. Мужчина узнал о своей удаче неделю спустя и не сразу поверил, рассказали URA.RU в компании «Столото». «Я был занят, поэтому только через неделю попросил сестру проверить итоги розыгрыша. Когда она повернула ко мне телефон, и на экране я увидел сумму, то не поверил своим глазам. В спешке начал проверять результаты еще раз», — цитируют в «Столото» победителя. Малярчук — предприниматель, занимается автозапчастями, в сфере автомобильного бизнеса он работает уже 20 лет. В государственных лотереях мужчина участвует не в первый раз. Так, по словам победителя, вход для гостей на его собственной свадьбе был по лотерейным билетам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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