Екатеринбургский предприниматель Дмитрий Малярчук выиграл в лотерею 777 778 рублей. Мужчина узнал о своей удаче неделю спустя и не сразу поверил, рассказали URA.RU в компании «Столото».
«Я был занят, поэтому только через неделю попросил сестру проверить итоги розыгрыша. Когда она повернула ко мне телефон, и на экране я увидел сумму, то не поверил своим глазам. В спешке начал проверять результаты еще раз», — цитируют в «Столото» победителя.
Малярчук — предприниматель, занимается автозапчастями, в сфере автомобильного бизнеса он работает уже 20 лет. В государственных лотереях мужчина участвует не в первый раз. Так, по словам победителя, вход для гостей на его собственной свадьбе был по лотерейным билетам.
На выигранные деньги счастливчик отремонтирует маме дом
Фото: предоставлено компанией «Столото»
Мужчина купил в пункте продаж два лотерейных билета…
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Екатеринбургский предприниматель Дмитрий Малярчук выиграл в лотерею 777 778 рублей. Мужчина узнал о своей удаче неделю спустя и не сразу поверил, рассказали URA.RU в компании «Столото». «Я был занят, поэтому только через неделю попросил сестру проверить итоги розыгрыша. Когда она повернула ко мне телефон, и на экране я увидел сумму, то не поверил своим глазам. В спешке начал проверять результаты еще раз», — цитируют в «Столото» победителя. Малярчук — предприниматель, занимается автозапчастями, в сфере автомобильного бизнеса он работает уже 20 лет. В государственных лотереях мужчина участвует не в первый раз. Так, по словам победителя, вход для гостей на его собственной свадьбе был по лотерейным билетам.