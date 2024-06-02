Екатеринбургский бизнесмен выиграл в лотерею 777 тысяч рублей. Фото

03 июня 2024 в 13:32 Размер текста - 17 +

Мужчина купил два билета, и один из них стал счастливым (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбургский предприниматель Дмитрий Малярчук выиграл в лотерею 777 778 рублей. Мужчина узнал о своей удаче неделю спустя и не сразу поверил, рассказали URA.RU в компании «Столото». «Я был занят, поэтому только через неделю попросил сестру проверить итоги розыгрыша. Когда она повернула ко мне телефон, и на экране я увидел сумму, то не поверил своим глазам. В спешке начал проверять результаты еще раз», — цитируют в «Столото» победителя. Малярчук — предприниматель, занимается автозапчастями, в сфере автомобильного бизнеса он работает уже 20 лет. В государственных лотереях мужчина участвует не в первый раз. Так, по словам победителя, вход для гостей на его собственной свадьбе был по лотерейным билетам. На выигранные деньги счастливчик отремонтирует маме дом Фото: предоставлено компанией «Столото» Мужчина купил в пункте продаж два лотерейных билета… Фото: предоставлено компанией «Столото» …и один из них принес счастье Фото: предоставлено компанией «Столото» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургский предприниматель Дмитрий Малярчук выиграл в лотерею 777 778 рублей. Мужчина узнал о своей удаче неделю спустя и не сразу поверил, рассказали URA.RU в компании «Столото». «Я был занят, поэтому только через неделю попросил сестру проверить итоги розыгрыша. Когда она повернула ко мне телефон, и на экране я увидел сумму, то не поверил своим глазам. В спешке начал проверять результаты еще раз», — цитируют в «Столото» победителя. Малярчук — предприниматель, занимается автозапчастями, в сфере автомобильного бизнеса он работает уже 20 лет. В государственных лотереях мужчина участвует не в первый раз. Так, по словам победителя, вход для гостей на его собственной свадьбе был по лотерейным билетам.