Челябинские синоптики пообещали жаркую неделю

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В Челябинской облдасти ждут 30-градусную жару
В Челябинской облдасти ждут 30-градусную жару Фото:

Гидрометеоцентр Челябинской области рассказал о жаркой погоде на неделю с 3 по 9 июня. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале.

«На этой неделе Южный Урал будет находиться под влиянием теплого сектора циклона. Жаркая и влажная погода будет сопровождаться кратковременными дождями с грозами, в ночные и утренние часы возможны туманы», — сообщили в ведомстве.

В первой половине недели синоптики обещают жителям Челябинской области ночную температуру воздуха +10,+17°, днем воздух будет прогреваться до +24,+30°. К выходным в регионе ожидается небольшое похолодание — ночные температуры останутся в тех же пределах, а дневной прогрев снизится до +18,+23°.

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Гидрометеоцентр Челябинской области рассказал о жаркой погоде на неделю с 3 по 9 июня. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале. «На этой неделе Южный Урал будет находиться под влиянием теплого сектора циклона. Жаркая и влажная погода будет сопровождаться кратковременными дождями с грозами, в ночные и утренние часы возможны туманы», — сообщили в ведомстве. В первой половине недели синоптики обещают жителям Челябинской области ночную температуру воздуха +10,+17°, днем воздух будет прогреваться до +24,+30°. К выходным в регионе ожидается небольшое похолодание — ночные температуры останутся в тех же пределах, а дневной прогрев снизится до +18,+23°.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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