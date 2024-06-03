Челябинские синоптики пообещали жаркую неделю

Гидрометеоцентр Челябинской области рассказал о жаркой погоде на неделю с 3 по 9 июня. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале.
«На этой неделе Южный Урал будет находиться под влиянием теплого сектора циклона. Жаркая и влажная погода будет сопровождаться кратковременными дождями с грозами, в ночные и утренние часы возможны туманы», — сообщили в ведомстве.
В первой половине недели синоптики обещают жителям Челябинской области ночную температуру воздуха +10,+17°, днем воздух будет прогреваться до +24,+30°. К выходным в регионе ожидается небольшое похолодание — ночные температуры останутся в тех же пределах, а дневной прогрев снизится до +18,+23°.
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