Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил законопроект о запрете ношения религиозной одежды в школах. Однако, как сообщил правая рука главы Чечни Рамзана Кадырова депутат Госдумы от региона Адам Делимханов, вице-спикер должен знать что платок — это неотъемлемый атрибут одежды православной женщины. Он добавил, что объяснит это Даванкову.
«В православии женщине тоже положено носить платок, как символ боголюбия, женственности и смирения. Если Даванков или кто-либо еще не понимает, что такое религиозные традиционные ценности и обычаи, то мы доходчиво ему и остальным это объясним», — написал Делимханов в своем telegram-канале. Он отметил, что не будет поддерживать законопроект Даванкова, потому что он противоречит нормам ислама.
Депутат подчеркнул, что Конституция РФ гарантирует каждому гражданину право на свободу вероисповедания. Он также отметил значительный вклад мусульман в защиту интересов России.
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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил законопроект о запрете ношения религиозной одежды в школах. Однако, как сообщил правая рука главы Чечни Рамзана Кадырова депутат Госдумы от региона Адам Делимханов, вице-спикер должен знать что платок — это неотъемлемый атрибут одежды православной женщины. Он добавил, что объяснит это Даванкову. «В православии женщине тоже положено носить платок, как символ боголюбия, женственности и смирения. Если Даванков или кто-либо еще не понимает, что такое религиозные традиционные ценности и обычаи, то мы доходчиво ему и остальным это объясним», — написал Делимханов в своем telegram-канале. Он отметил, что не будет поддерживать законопроект Даванкова, потому что он противоречит нормам ислама. Депутат подчеркнул, что Конституция РФ гарантирует каждому гражданину право на свободу вероисповедания. Он также отметил значительный вклад мусульман в защиту интересов России.