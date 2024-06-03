Правая рука Кадырова напомнил православным женщинам их обязанности

Делимханов заявил, что объяснит Даванкову, как должны одеваться женщины в РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, делимханов адам
Делимханов выступил против законопроекта Даванкова о запрете ношения религиозной одежды в школах Фото:

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил законопроект о запрете ношения религиозной одежды в школах. Однако, как сообщил правая рука главы Чечни Рамзана Кадырова депутат Госдумы от региона Адам Делимханов, вице-спикер должен знать что платок — это неотъемлемый атрибут одежды православной женщины. Он добавил, что объяснит это Даванкову.

«В православии женщине тоже положено носить платок, как символ боголюбия, женственности и смирения. Если Даванков или кто-либо еще не понимает, что такое религиозные традиционные ценности и обычаи, то мы доходчиво ему и остальным это объясним», — написал Делимханов в своем telegram-канале. Он отметил, что не будет поддерживать законопроект Даванкова, потому что он противоречит нормам ислама.

Депутат подчеркнул, что Конституция РФ гарантирует каждому гражданину право на свободу вероисповедания. Он также отметил значительный вклад мусульман в защиту интересов России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил законопроект о запрете ношения религиозной одежды в школах. Однако, как сообщил правая рука главы Чечни Рамзана Кадырова депутат Госдумы от региона Адам Делимханов, вице-спикер должен знать что платок — это неотъемлемый атрибут одежды православной женщины. Он добавил, что объяснит это Даванкову. «В православии женщине тоже положено носить платок, как символ боголюбия, женственности и смирения. Если Даванков или кто-либо еще не понимает, что такое религиозные традиционные ценности и обычаи, то мы доходчиво ему и остальным это объясним», — написал Делимханов в своем telegram-канале. Он отметил, что не будет поддерживать законопроект Даванкова, потому что он противоречит нормам ислама. Депутат подчеркнул, что Конституция РФ гарантирует каждому гражданину право на свободу вероисповедания. Он также отметил значительный вклад мусульман в защиту интересов России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...