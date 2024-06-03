Правая рука Кадырова напомнил православным женщинам их обязанности

Делимханов заявил, что объяснит Даванкову, как должны одеваться женщины в РФ

03 июня 2024 в 14:23 Размер текста - 17 +

Делимханов выступил против законопроекта Даванкова о запрете ношения религиозной одежды в школах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил законопроект о запрете ношения религиозной одежды в школах. Однако, как сообщил правая рука главы Чечни Рамзана Кадырова депутат Госдумы от региона Адам Делимханов, вице-спикер должен знать что платок — это неотъемлемый атрибут одежды православной женщины. Он добавил, что объяснит это Даванкову. «В православии женщине тоже положено носить платок, как символ боголюбия, женственности и смирения. Если Даванков или кто-либо еще не понимает, что такое религиозные традиционные ценности и обычаи, то мы доходчиво ему и остальным это объясним», — написал Делимханов в своем telegram-канале . Он отметил, что не будет поддерживать законопроект Даванкова, потому что он противоречит нормам ислама. Депутат подчеркнул, что Конституция РФ гарантирует каждому гражданину право на свободу вероисповедания. Он также отметил значительный вклад мусульман в защиту интересов России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил законопроект о запрете ношения религиозной одежды в школах. Однако, как сообщил правая рука главы Чечни Рамзана Кадырова депутат Госдумы от региона Адам Делимханов, вице-спикер должен знать что платок — это неотъемлемый атрибут одежды православной женщины. Он добавил, что объяснит это Даванкову. «В православии женщине тоже положено носить платок, как символ боголюбия, женственности и смирения. Если Даванков или кто-либо еще не понимает, что такое религиозные традиционные ценности и обычаи, то мы доходчиво ему и остальным это объясним», — написал Делимханов в своем telegram-канале. Он отметил, что не будет поддерживать законопроект Даванкова, потому что он противоречит нормам ислама. Депутат подчеркнул, что Конституция РФ гарантирует каждому гражданину право на свободу вероисповедания. Он также отметил значительный вклад мусульман в защиту интересов России.