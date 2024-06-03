В Кремле прокомментировали разногласия Путина и Си Цзиньпина по ценам на газ

Песков: разногласия между Китаем и Россией по поводу газа будут решены

Дмитрий Песков заявил, что все разногласия, которые возникли во время обсуждения, будут обязательно преодолены Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Каждая сторона отстаивает свои интересы, разногласия президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина по поставке газа будут преодолены в будущем. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Это нормально, что каждая сторона отстаивает свои интересы. Переговоры будут продолжаться, потому что на это есть политическая воля двух стран. Согласование коммерческих вопросов будет продолжаться и нет сомнений, что все договоренности будут достигнуты», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ранее газета Financial Times сообщила, что России не удается заключить с Китаем крупную сделку по газопроводу «Сила Сибири-2». Это происходит из-за требования КНР отправить энергоресурс по ценам внутреннего рынка РФ.