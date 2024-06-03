Челябинские синоптики объяснили, почему в мае было холодно и ветрено

Челябинский гидрометцентр 3 июня подвел итоги мая, назвав завершившийся месяц холодным и ветреным. Причина этого — влияние арктической воздушной массы, сообщается в официальном telegram-канале ведомства.
«Средняя за месяц температура воздуха составила 7-10°, что на 3-4 ниже нормы. В течение месяца 23 дня по территории области отмечались заморозки, а самой холодными ночами были 5-6 мая, тогда минимальная температура понижалась от -3, до -8°, а 14 мая заморозками были повреждены всходы апрельских посевов пшеницы, овса и гороха», — сообщается в челябинской гидрометеослужбы.
Кроме того, в мае было ветрено. 19 дней на территории региона отмечались порывы от 15 до 21 метров в секунду. Средняя относительная влажность воздуха равнялась 50-65%.
Также в ведомстве отметили обилие в мае осадков, причем в первой половине месяца шел дождь со снегом, местами устанавливался временный снежный покров. Наибольшее количество осадков за месяц наблюдалось в окрестностях метеостанции Бродокалмак (северо-восточный район) — 81 мм, 160% нормы. Наименьшее количество осадков отмечено местами в северо-восточных районах (метеостанция Аргаяш) и на крайнем юге (метеостанция Бреды) — 33-34 мм, 65-90% месячной нормы. На остальной территории области суммарное количество осадков составило 40-75 мм или 1-1,5 нормы. В результате, по состоянию на 28 мая запасы продуктивной влаги на полях оказались на 8-45 мм больше средних многолетних и прошлогодних значений.
Самые теплые дни в мае наблюдались в третьей декаде: 21-22, 25 и 28-29 мая, когда максимальная температура воздуха достигала 21-25 градусов, на поверхности почвы — до 35-55 градусов. Почва на глубине 10 см к концу месяца прогрелась до 11-15 градусов.
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