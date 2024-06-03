Клуни начал оправдываться из-за угроз России

У фонда актера Джорджа Клуни никогда не было намерений преследовать журналистов. Об этом рассказал сам актер в ответ на обвинения в планах начать преследование российских журналистов в Европе.
«Что касается недавних сообщений о российских журналистах, кто-то в нашем фонде оговорился. Я сын журналиста. Мы в Фонде Клуни никогда не будем преследовать журналистов», — написал Клуни на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России).
Актер добавил, что его организация никогда не будут выступать против журналистов, даже если их взгляды отличаются от взглядов фонда. У организации большой опыт защиты прав и интересов работников медиасферы, подчеркнул актер.
Ранее сотрудники «Фонда Клуни за справедливость» призвали арестовывать российских журналистов в Европе, обвиняя их в освещении событий на Украине. В Кремле назвали эту идею «безумием», а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это политически мотивированное преследование, которое должно быть оценено ЮНЕСКО и ОБСЕ.
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