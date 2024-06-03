Экс-невестка Чернецкого попала под суд после покупки помещения

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Анастасия Чернецкая находится под стражей
Анастасия Чернецкая находится под стражей Фото:
новость из сюжета
Экс-невестка Чернецкого попала под уголовное дело после обысков в БЦ

Бывшую невестку экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасию обвинили в мошенничестве после покупки помещения и возмещения НДС. Об этом URA.RU рассказал ее адвокат Геворг Степанян.

«У [Чернецкой] всего один эпизод. Сумма меньше 200 или 300 миллионов рублей. Она просто купила помещение и возместила НДС. Сейчас по этому факту идет проверка», — рассказал защитник. О каком помещении идет речь, он пояснить отказался.

Кроме того, Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал счета и имущество рекламного агентства «Сиба», учредителем которого является Чернецкая. Степанян подал жалобу на это решение суда. Процесс состоится уже на этой неделе.

Чернецкую арестовали после обысков в бизнес-центре Clever Park. Вместе с ней задержали Алексея Шахмаева (»ТТК-Екатеринбург») и Василия Петрова (ООО «Шудья»). Их обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц. Источник из окружения Анастасии говорил агентству, что она могла не знать о схеме. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.

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Бывшую невестку экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасию обвинили в мошенничестве после покупки помещения и возмещения НДС. Об этом URA.RU рассказал ее адвокат Геворг Степанян. «У [Чернецкой] всего один эпизод. Сумма меньше 200 или 300 миллионов рублей. Она просто купила помещение и возместила НДС. Сейчас по этому факту идет проверка», — рассказал защитник. О каком помещении идет речь, он пояснить отказался. Кроме того, Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал счета и имущество рекламного агентства «Сиба», учредителем которого является Чернецкая. Степанян подал жалобу на это решение суда. Процесс состоится уже на этой неделе. Чернецкую арестовали после обысков в бизнес-центре Clever Park. Вместе с ней задержали Алексея Шахмаева (»ТТК-Екатеринбург») и Василия Петрова (ООО «Шудья»). Их обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц. Источник из окружения Анастасии говорил агентству, что она могла не знать о схеме. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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