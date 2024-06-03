Экс-невестка Чернецкого попала под суд после покупки помещения

Бывшую невестку экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасию обвинили в мошенничестве после покупки помещения и возмещения НДС. Об этом URA.RU рассказал ее адвокат Геворг Степанян.
«У [Чернецкой] всего один эпизод. Сумма меньше 200 или 300 миллионов рублей. Она просто купила помещение и возместила НДС. Сейчас по этому факту идет проверка», — рассказал защитник. О каком помещении идет речь, он пояснить отказался.
Кроме того, Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал счета и имущество рекламного агентства «Сиба», учредителем которого является Чернецкая. Степанян подал жалобу на это решение суда. Процесс состоится уже на этой неделе.
Чернецкую арестовали после обысков в бизнес-центре Clever Park. Вместе с ней задержали Алексея Шахмаева (»ТТК-Екатеринбург») и Василия Петрова (ООО «Шудья»). Их обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц. Источник из окружения Анастасии говорил агентству, что она могла не знать о схеме. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.
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