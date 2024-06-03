Во дворе жилого дома в Челябинске автофургон проехал по женщине

Госавтоинспекция Челябинска устанавливает обстоятельства ДТП произошедшего около дома 43 по улице Энгельса. Как сообщили в пресс-службе управления 3 июня, водитель автофургона, двигаясь задом, не заметил женщину-пешехода и переехал ее.
«По предварительным данным, водитель-мужчина 2004 года рождения, управляя автомобилем „Пежо Боксер“, при движении задним ходом совершил наезд на пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия получил телесные повреждения пешеход — женщина 1981 года рождения», — уточнили в пресс-службе.
Судя по видео, женщина-пешеход смотрела в экран телефона. В последний момент она увидела движущийся на нее автомобиль, но предпринять ничего не успела. Госавтоинспекция города Челябинска призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения, сохранять дистанцию между транспортными средствами, не нарушать скоростной режим и не отвлекаться на гаджеты во время движения.
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