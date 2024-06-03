Фигуранты по делу Чернецкой проигрывают суды в Екатеринбурге

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Суд отклонил апелляции Петрова и Шахмаева
Суд отклонил апелляции Петрова и Шахмаева Фото:
новость из сюжета
Экс-невестка Чернецкого попала под уголовное дело после обысков в БЦ

Свердловский областной суд отклонил апелляционные жалобы Василия Петрова (ООО «Шудья») и Алексея Шахмаева (»ТТК-Екатеринбург»). Первый оспаривал заключение под стражу, второй пытался снять арест с имущества, передает корреспондент URA.RU.

Заседание, где рассматривали жалобу Петрова, прошло 31 мая. Другой процесс состоялся 3 июня. «Постановление Ленинского райсуда о наложении ареста на имущество ОА „ТТК-Екатеринбург“ оставить без изменений», — озвучила судья Мария Кузнецова.

Шахмаев, Петров и экс-невестка бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасия были арестованы после обысков в екатеринбургском бизнес-центре Clever Park. Их обвинили в мошенничестве. Следствие считает, что фигуранты незаконно получили выплаты (от 500 млн до миллиарда рублей), представив в налоговую ложные декларации. Подробнее о деле — в сюжете агентства.

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Свердловский областной суд отклонил апелляционные жалобы Василия Петрова (ООО «Шудья») и Алексея Шахмаева (»ТТК-Екатеринбург»). Первый оспаривал заключение под стражу, второй пытался снять арест с имущества, передает корреспондент URA.RU. Заседание, где рассматривали жалобу Петрова, прошло 31 мая. Другой процесс состоялся 3 июня. «Постановление Ленинского райсуда о наложении ареста на имущество ОА „ТТК-Екатеринбург“ оставить без изменений», — озвучила судья Мария Кузнецова. Шахмаев, Петров и экс-невестка бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасия были арестованы после обысков в екатеринбургском бизнес-центре Clever Park. Их обвинили в мошенничестве. Следствие считает, что фигуранты незаконно получили выплаты (от 500 млн до миллиарда рублей), представив в налоговую ложные декларации. Подробнее о деле — в сюжете агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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