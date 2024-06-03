Клещи покусали 12 тысяч свердловчан

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Специалисты исследовали 7,7 тысячи особей клещей
Специалисты исследовали 7,7 тысячи особей клещей Фото:

В Свердловской области с начала сезона клещей (25 марта) от их укусов пострадали 12 тысяч человек, что на 6% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Всего специалисты исследовали 7,7 тысячи особей, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

«На 3 июня в Свердловской области зарегистрировано 12 тысяч пострадавших от присасывания клещей. Это на 6% ниже аналогичного периода 2023 года и ниже среднего многолетнего уровня в 1,6 раза. В лабораториях „Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области“ исследовано 7,7 тыс. особей клещей», — следует из сообщения.

С подозрением на клещевой энцефалит госпитализированы 30 человек (подтвержден у девяти), на клещевой боррелиоз — 104 человека (подтвержден у 21 пациента). В 2024 году на Среднем Урале запланировано проведение обработок 11330 гектаров земли — на 3 июня обработано 8903,8 гектара.

На прошлой неделе отмечалось снижение активности клещей из-за низкой температуры. На 28 мая в регионе с начала сезона пострадали 10 тысяч человек. Особей было исследовано порядка 5,8 тысячи.

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В Свердловской области с начала сезона клещей (25 марта) от их укусов пострадали 12 тысяч человек, что на 6% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Всего специалисты исследовали 7,7 тысячи особей, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. «На 3 июня в Свердловской области зарегистрировано 12 тысяч пострадавших от присасывания клещей. Это на 6% ниже аналогичного периода 2023 года и ниже среднего многолетнего уровня в 1,6 раза. В лабораториях „Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области“ исследовано 7,7 тыс. особей клещей», — следует из сообщения. С подозрением на клещевой энцефалит госпитализированы 30 человек (подтвержден у девяти), на клещевой боррелиоз — 104 человека (подтвержден у 21 пациента). В 2024 году на Среднем Урале запланировано проведение обработок 11330 гектаров земли — на 3 июня обработано 8903,8 гектара. На прошлой неделе отмечалось снижение активности клещей из-за низкой температуры. На 28 мая в регионе с начала сезона пострадали 10 тысяч человек. Особей было исследовано порядка 5,8 тысячи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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