Морозы в Свердловской области обезопасили жителей от укусов клещей

В Свердловской области клещи на треть снизили активность из-за низкой температуры. С начала сезона (25 марта) в регионе пострадали от укусов 10 тысяч жителей, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
«Клещи на треть снизили активность в связи с погодными условиями. С начала сезона зарегистрировано 10 тысяч пострадавших от присасывания клещей. Это в 1,3 раза ниже среднемноголетнего показателя и на уровне прошлого года. Исследовано 5,8 тысячи особей клещей, в 40% (большинство) проб обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза», — следует из сообщения.
Сотрудники ведомства отмечают, что на Среднем Урале запланирована обработка 11330 гектаров земли. На 27 мая обработано 8903,8 гектара.
Наибольшее число пострадавших от укусов клещей зафиксировали в Свердловской области. Всего по РФ с укусами в медицинские организации обратились более 75,7 тысячи человек. Власти призывают свердловчан не игнорировать вакцинацию и сформировать стойкий иммунитет.
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