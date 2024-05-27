27 мая 2024

Морозы в Свердловской области обезопасили жителей от укусов клещей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клещ. Челябинск, клещ, энцефалитный клещ
Порядка 10 тысяч свердловчан пострадали от укусов клещей Фото:

В Свердловской области клещи на треть снизили активность из-за низкой температуры. С начала сезона (25 марта) в регионе пострадали от укусов 10 тысяч жителей, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

«Клещи на треть снизили активность в связи с погодными условиями. С начала сезона зарегистрировано 10 тысяч пострадавших от присасывания клещей. Это в 1,3 раза ниже среднемноголетнего показателя и на уровне прошлого года. Исследовано 5,8 тысячи особей клещей, в 40% (большинство) проб обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза», — следует из сообщения.

Сотрудники ведомства отмечают, что на Среднем Урале запланирована обработка 11330 гектаров земли. На 27 мая обработано 8903,8 гектара.

Наибольшее число пострадавших от укусов клещей зафиксировали в Свердловской области. Всего по РФ с укусами в медицинские организации обратились более 75,7 тысячи человек. Власти призывают свердловчан не игнорировать вакцинацию и сформировать стойкий иммунитет.

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В Свердловской области клещи на треть снизили активность из-за низкой температуры. С начала сезона (25 марта) в регионе пострадали от укусов 10 тысяч жителей, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. «Клещи на треть снизили активность в связи с погодными условиями. С начала сезона зарегистрировано 10 тысяч пострадавших от присасывания клещей. Это в 1,3 раза ниже среднемноголетнего показателя и на уровне прошлого года. Исследовано 5,8 тысячи особей клещей, в 40% (большинство) проб обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза», — следует из сообщения. Сотрудники ведомства отмечают, что на Среднем Урале запланирована обработка 11330 гектаров земли. На 27 мая обработано 8903,8 гектара. Наибольшее число пострадавших от укусов клещей зафиксировали в Свердловской области. Всего по РФ с укусами в медицинские организации обратились более 75,7 тысячи человек. Власти призывают свердловчан не игнорировать вакцинацию и сформировать стойкий иммунитет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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