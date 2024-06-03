Дети собираются раз в неделю в одном из парков и имитируют поведение животных
В Тюмени в сквере Березовая роща 3 июня прошла сходка подростков, которые в масках имитируют движения животных. На собрание даже приехали сотрудники полиции, так как новое увлечение вызвало тревогу у родителей. Что произошло на сходке тюменских квадроберов — в фоторепортаже URA.RU.
Внимание общественности привыкло новое движение - квадробика. Его участники надевают звериные маски и хвосты и изображают животных, передвигаясь на четыре конечностях.
В тюменском сообществе квадроберов состоят более 100 детей. Куратором является 16-летний парень в маске льва. По его словам, он увлекается квадробингом около трех лет.
Сходки подростки утраивают каждую неделю. Однако сегодняшняя привлекла внимание полиции. Сотрудники правоохранительных органов пообщались с главарем сообщества.
На собрании присутствовали и родители некоторых подростков. Они рассказали, что поддерживают детей и не видят ничего страшного в новой игре. Надеются, что это просто временное увлечение.
Дети рассказали, что прохожие по-разному реагируют на их игры. Некоторые нападают, а другие подходят сфотографироваться.
Среди основных правил сообщества — не материться, вести себя адекватно, не бросаться на людей и во всем слушаться руководителя.
Дети отмечают, что с помощью нового увлечения они нашли друзей. В образе животных они ходят иногда в будние дни.
Движение квадробинг появилось в Тюмени несколько месяцев назад, в основном, в нем состоят дети до 16 лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!