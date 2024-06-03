В Тюмени прошло собрание подростков-квадроберов, имитирующих поведение животных. Фоторепортаж

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Дети собираются раз в неделю в одном из парков и имитируют поведение животных
Дети собираются раз в неделю в одном из парков и имитируют поведение животных Фото:

В Тюмени в сквере Березовая роща 3 июня прошла сходка подростков, которые в масках имитируют движения животных. На собрание даже приехали сотрудники полиции, так как новое увлечение вызвало тревогу у родителей. Что произошло на сходке тюменских квадроберов — в фоторепортаже URA.RU.

Внимание общественности привыкло новое движение - квадробика. Его участники надевают звериные маски и хвосты и изображают животных, передвигаясь на четыре конечностях.
Внимание общественности привыкло новое движение - квадробика. Его участники надевают звериные маски и хвосты и изображают животных, передвигаясь на четыре конечностях.
Фото:
В тюменском сообществе квадроберов состоят более 100 детей. Куратором является 16-летний парень в маске льва. По его словам, он увлекается квадробингом около трех лет.
В тюменском сообществе квадроберов состоят более 100 детей. Куратором является 16-летний парень в маске льва. По его словам, он увлекается квадробингом около трех лет.
Фото:
Сходки подростки утраивают каждую неделю. Однако сегодняшняя привлекла внимание полиции. Сотрудники правоохранительных органов пообщались с главарем сообщества.
Сходки подростки утраивают каждую неделю. Однако сегодняшняя привлекла внимание полиции. Сотрудники правоохранительных органов пообщались с главарем сообщества.
Фото:
На собрании присутствовали и родители некоторых подростков. Они рассказали, что поддерживают детей и не видят ничего страшного в новой игре. Надеются, что это просто временное увлечение.
На собрании присутствовали и родители некоторых подростков. Они рассказали, что поддерживают детей и не видят ничего страшного в новой игре. Надеются, что это просто временное увлечение.
Фото:
Дети рассказали, что прохожие по-разному реагируют на их игры. Некоторые нападают, а другие подходят сфотографироваться.
Дети рассказали, что прохожие по-разному реагируют на их игры. Некоторые нападают, а другие подходят сфотографироваться.
Фото:
Среди основных правил сообщества — не материться, вести себя адекватно, не бросаться на людей и во всем слушаться руководителя.
Среди основных правил сообщества — не материться, вести себя адекватно, не бросаться на людей и во всем слушаться руководителя.
Фото:
Дети отмечают, что с помощью нового увлечения они нашли друзей. В образе животных они ходят иногда в будние дни.
Дети отмечают, что с помощью нового увлечения они нашли друзей. В образе животных они ходят иногда в будние дни.
Фото:
Движение квадробинг появилось в Тюмени несколько месяцев назад, в основном, в нем состоят дети до 16 лет.
Движение квадробинг появилось в Тюмени несколько месяцев назад, в основном, в нем состоят дети до 16 лет.
Фото:

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В Тюмени в сквере Березовая роща 3 июня прошла сходка подростков, которые в масках имитируют движения животных. На собрание даже приехали сотрудники полиции, так как новое увлечение вызвало тревогу у родителей. Что произошло на сходке тюменских квадроберов — в фоторепортаже URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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