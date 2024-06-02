По маршруту Салехард — Лабытнанги запустили два пробных паромных рейса

На маршруте Салехард — Лабытнанги курсируют два парома. На первом пробном рейсе в столицу Ямала прибыли 19 автомобилей и пешие пассажиры. Ледоход на реке продолжается, сообщает окружной департамент транспорта.
«На первом пробном паромном рейсе из Лабытнанги в Салехард прибыли 19 автомобилей и несколько десятков пеших пассажиров», — сообщает источник в telegram-канале «Дороги и транспорт Ямала». На маршруте по мере накопления курсируют два парома. На реке продолжается ледоход. «Поэтому при появлении больших льдин или длинных участков ледовых полей движение паромов ограничат вплоть до полной остановки», — предупреждают в департаменте.
Ранее сообщалось, что на Ямале в течение часа ожидается запуск пробных рейсов паромами на переправе Салехард-Лабытнанги. За движением паромов можно наблюдать в режиме онлайн.
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