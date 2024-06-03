Под Челябинском оставят без воды девять поселков

Девять поселков под Челябинском 5 июня оставят без воды из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Копейска — города-спутника областного центра.
«С 07:00 часов 5 июня восстановительных работ будет отключено водоснабжение. Отключение продлится до окончания проведения аварийно-восстановительных работ», — сообщили в мэрии.
Под отключение попадают потребители поселка РМЗ, микрорайона Тугайкуль, поселков 20-й шахты, поселка Кадровик — частично, улицы Кемеровская. Также без воды останутся жители поселков Горняк, Северный Рудник, Козырево, Вахрушево, поселка 205-й шахты, улицы Борьбы, (домов №62-98, 63-105), улиц Спортивная, Горшкова и 18 лет Октября.
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