03 июня 2024

В России заявили о скором прекращении усыновления детей иностранцами

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети. Клипарт. Курган, ребенок, дети, малыши, бабушка внук
За два года количество усыновленных детей из РФ сократилось на 90% Фото:

В ближайшее время усыновления иностранцами детей в России полностью прекратятся. Об этом заявила омбудсмен по правам ребенка Мария Львова-Белова в докладе. Она связала это связано с текущей международной обстановкой и изменениями в отношениях с западными странами. По ее словам, за два года количество усыновленных детей из РФ сократилось на 90%.

«В 2023 году иностранными гражданами усыновлено лишь 0,27% детей от общей численности несовершеннолетних, переданных на усыновление. Текущая международная обстановка и изменения в отношениях с западными странами могут привести к полному прекращению усыновления российских детей иностранцами в ближайшем будущем», — говорится в докладе Львовой-Беловой. Там указано, что в 2023 году российских детей усыновляли только граждане Италии и Франции, с которыми у России заключены соответствующие договоры.

Ранее Львова-Белова предлагала российскому правительству ввести административную ответственность для социальных педагогов за допущение травли детей. Также она предложила продолжать отсматривать публикации в соцсетях на наличие фактов травли несовершеннолетних.

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В ближайшее время усыновления иностранцами детей в России полностью прекратятся. Об этом заявила омбудсмен по правам ребенка Мария Львова-Белова в докладе. Она связала это связано с текущей международной обстановкой и изменениями в отношениях с западными странами. По ее словам, за два года количество усыновленных детей из РФ сократилось на 90%. «В 2023 году иностранными гражданами усыновлено лишь 0,27% детей от общей численности несовершеннолетних, переданных на усыновление. Текущая международная обстановка и изменения в отношениях с западными странами могут привести к полному прекращению усыновления российских детей иностранцами в ближайшем будущем», — говорится в докладе Львовой-Беловой. Там указано, что в 2023 году российских детей усыновляли только граждане Италии и Франции, с которыми у России заключены соответствующие договоры. Ранее Львова-Белова предлагала российскому правительству ввести административную ответственность для социальных педагогов за допущение травли детей. Также она предложила продолжать отсматривать публикации в соцсетях на наличие фактов травли несовершеннолетних.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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