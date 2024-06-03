В России заявили о скором прекращении усыновления детей иностранцами

04 июня 2024 в 00:56 Размер текста - 17 +

За два года количество усыновленных детей из РФ сократилось на 90% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ближайшее время усыновления иностранцами детей в России полностью прекратятся. Об этом заявила омбудсмен по правам ребенка Мария Львова-Белова в докладе. Она связала это связано с текущей международной обстановкой и изменениями в отношениях с западными странами. По ее словам, за два года количество усыновленных детей из РФ сократилось на 90%. «В 2023 году иностранными гражданами усыновлено лишь 0,27% детей от общей численности несовершеннолетних, переданных на усыновление. Текущая международная обстановка и изменения в отношениях с западными странами могут привести к полному прекращению усыновления российских детей иностранцами в ближайшем будущем», — говорится в докладе Львовой-Беловой. Там указано, что в 2023 году российских детей усыновляли только граждане Италии и Франции, с которыми у России заключены соответствующие договоры. Ранее Львова-Белова предлагала российскому правительству ввести административную ответственность для социальных педагогов за допущение травли детей. Также она предложила продолжать отсматривать публикации в соцсетях на наличие фактов травли несовершеннолетних. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ближайшее время усыновления иностранцами детей в России полностью прекратятся. Об этом заявила омбудсмен по правам ребенка Мария Львова-Белова в докладе. Она связала это связано с текущей международной обстановкой и изменениями в отношениях с западными странами. По ее словам, за два года количество усыновленных детей из РФ сократилось на 90%. «В 2023 году иностранными гражданами усыновлено лишь 0,27% детей от общей численности несовершеннолетних, переданных на усыновление. Текущая международная обстановка и изменения в отношениях с западными странами могут привести к полному прекращению усыновления российских детей иностранцами в ближайшем будущем», — говорится в докладе Львовой-Беловой. Там указано, что в 2023 году российских детей усыновляли только граждане Италии и Франции, с которыми у России заключены соответствующие договоры. Ранее Львова-Белова предлагала российскому правительству ввести административную ответственность для социальных педагогов за допущение травли детей. Также она предложила продолжать отсматривать публикации в соцсетях на наличие фактов травли несовершеннолетних.