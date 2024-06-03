В России предложили ввести ответственность за допущение травли детей

Правительству России предложено ввести административную ответственность для социальных педагогов за допущение травли детей. Такую рекомендацию в своем докладе озвучила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«Рекомендовать правительству РФ: рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство в части раскрытия понятия травли, введения административной ответственности социальных педагогов и иных должностных лиц за допущение фактов травли», — сказала Львова-Белова. По ее мнению, это позволит решить ряд проблем, с которыми сталкиваются дети в школах.
Также она рекомендовала продолжить анализ публикаций, размещенных в интернете, обращая особое внимание на факты травли в образовательных организациях и социальных учреждениях. При их нахождении, необходимо сообщать об этом полиции и принимать меры, направленные на защиту прав детей.
В этом же докладе, Львова-Белова предложила рассмотреть вопрос об обязательной культурно-языковой подготовке детей мигрантов. По ее словам, их нужно обучать русскому языку уже в детских садах.
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