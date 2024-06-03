03 июня 2024

Стало известно, как наемники попадают в ВСУ

Гаврилов: западные наемники увольняются со службы, чтобы попасть в ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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В некоторых странах наемничество запрещено законодательно
В некоторых странах наемничество запрещено законодательно Фото:

Чтобы уехать на Украину, западные наемники берут отпуска или увольняются с военной службы. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене Константин Гаврилов.

«В некоторых странах наемничество запрещено законодательно и преследуется. ... На самом деле, у нас есть информация, что делается это искусственно: командование приказывает увольняться или уходить в отпуск, чтобы приехать на Украину», — рассказал Гаврилов «Известиям».

В целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников из разных стран, среди которых в лидерах Польша, США и Грузия. За время СВО удалось ликвидировать 5 962 боевика. Также наемников отправили Латвия - 190 человек, из них ликвидированы 95, Эстония — 190 человек, ликвидированных — 85 и Литва — 81, ликвидированных — 174.

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Чтобы уехать на Украину, западные наемники берут отпуска или увольняются с военной службы. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене Константин Гаврилов. «В некоторых странах наемничество запрещено законодательно и преследуется. ... На самом деле, у нас есть информация, что делается это искусственно: командование приказывает увольняться или уходить в отпуск, чтобы приехать на Украину», — рассказал Гаврилов «Известиям». В целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников из разных стран, среди которых в лидерах Польша, США и Грузия. За время СВО удалось ликвидировать 5 962 боевика. Также наемников отправили Латвия - 190 человек, из них ликвидированы 95, Эстония — 190 человек, ликвидированных — 85 и Литва — 81, ликвидированных — 174.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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