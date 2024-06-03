Россиянам назвали неочевидный фактор, повышающий риск рака

Терапевт Малышева: причиной появления рака может стать хронический стресс

04 июня 2024 в 04:39 Размер текста - 17 +

Хронический стресс подавляет иммунную защиту, сообщила Елена Малышева Фото: Владимир Андреев © URA.RU Хронический стресс может стать причиной развития онкологии. Об этом сообщила врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева. «Длительные стрессы являются одной из причин повышения риска опухоли», — заявила Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Уточняется, что хронический стресс подавляет иммунную защиту. В результате организм не может бороться с появляющимися раковыми клетками, и болезнь начинает развиваться. Ранее онколог Кимми Нг назвала три признака появления рака кишечника. Врач сообщила, что при возникновения раковых клеток в этом органе появляются кровь в кале, изменения в дефекации и боли в животе. Менее очевидным признаком выступает необъяснимая потеря веса. Чтобы избежать онкологии необходимо изменить образ жизни, советует врач-онколог Хамис Магомедова. Для этого нужно следить за питанием и режимом сна. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хронический стресс может стать причиной развития онкологии. Об этом сообщила врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева. «Длительные стрессы являются одной из причин повышения риска опухоли», — заявила Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Уточняется, что хронический стресс подавляет иммунную защиту. В результате организм не может бороться с появляющимися раковыми клетками, и болезнь начинает развиваться. Ранее онколог Кимми Нг назвала три признака появления рака кишечника. Врач сообщила, что при возникновения раковых клеток в этом органе появляются кровь в кале, изменения в дефекации и боли в животе. Менее очевидным признаком выступает необъяснимая потеря веса. Чтобы избежать онкологии необходимо изменить образ жизни, советует врач-онколог Хамис Магомедова. Для этого нужно следить за питанием и режимом сна.