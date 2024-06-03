03 июня 2024

Россиянам назвали неочевидный фактор, повышающий риск рака

Терапевт Малышева: причиной появления рака может стать хронический стресс
© Служба новостей «URA.RU»
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Послание Президента Федеральному Собранию Москва, портрет, малышева елена
Хронический стресс подавляет иммунную защиту, сообщила Елена Малышева Фото:

Хронический стресс может стать причиной развития онкологии. Об этом сообщила врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева.

«Длительные стрессы являются одной из причин повышения риска опухоли», — заявила Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Уточняется, что хронический стресс подавляет иммунную защиту. В результате организм не может бороться с появляющимися раковыми клетками, и болезнь начинает развиваться.

Ранее онколог Кимми Нг назвала три признака появления рака кишечника. Врач сообщила, что при возникновения раковых клеток в этом органе появляются кровь в кале, изменения в дефекации и боли в животе. Менее очевидным признаком выступает необъяснимая потеря веса. Чтобы избежать онкологии необходимо изменить образ жизни, советует врач-онколог Хамис Магомедова. Для этого нужно следить за питанием и режимом сна.

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Хронический стресс может стать причиной развития онкологии. Об этом сообщила врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева. «Длительные стрессы являются одной из причин повышения риска опухоли», — заявила Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Уточняется, что хронический стресс подавляет иммунную защиту. В результате организм не может бороться с появляющимися раковыми клетками, и болезнь начинает развиваться. Ранее онколог Кимми Нг назвала три признака появления рака кишечника. Врач сообщила, что при возникновения раковых клеток в этом органе появляются кровь в кале, изменения в дефекации и боли в животе. Менее очевидным признаком выступает необъяснимая потеря веса. Чтобы избежать онкологии необходимо изменить образ жизни, советует врач-онколог Хамис Магомедова. Для этого нужно следить за питанием и режимом сна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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