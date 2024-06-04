В штаб-квартире Toyota проходят обыски

04 июня 2024 в 06:30 Размер текста - 17 +

Компанию Toyota уличили в фальсификации данных Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В штаб-квартире крупнейшего в Японии автомобильного концерна Toyota проходят обыски. Компанию уличили в фальсификации данных, касающихся безопасности и эксплуатации автомобилей. Об этом сообщает агентство Kyodo. «Министерство транспорта и туризма Японии инициировало обыски в штаб-квартире крупнейшего в Японии автомобильного концерна Toyota, которого уличили в фальсификации данных, касающихся безопасности и эксплуатации автомобилей», — передает агентство Kyodo. Уточняется, что накануне пять производителей автомобилей по итогам расследования были уличены в этом нарушении. В их числе оказались Honda, Mazda, Suzuki и Yamaha. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В штаб-квартире крупнейшего в Японии автомобильного концерна Toyota проходят обыски. Компанию уличили в фальсификации данных, касающихся безопасности и эксплуатации автомобилей. Об этом сообщает агентство Kyodo. «Министерство транспорта и туризма Японии инициировало обыски в штаб-квартире крупнейшего в Японии автомобильного концерна Toyota, которого уличили в фальсификации данных, касающихся безопасности и эксплуатации автомобилей», — передает агентство Kyodo. Уточняется, что накануне пять производителей автомобилей по итогам расследования были уличены в этом нарушении. В их числе оказались Honda, Mazda, Suzuki и Yamaha.