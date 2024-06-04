В штаб-квартире Toyota проходят обыски

В штаб-квартире крупнейшего в Японии автомобильного концерна Toyota проходят обыски. Компанию уличили в фальсификации данных, касающихся безопасности и эксплуатации автомобилей. Об этом сообщает агентство Kyodo.
«Министерство транспорта и туризма Японии инициировало обыски в штаб-квартире крупнейшего в Японии автомобильного концерна Toyota, которого уличили в фальсификации данных, касающихся безопасности и эксплуатации автомобилей», — передает агентство Kyodo. Уточняется, что накануне пять производителей автомобилей по итогам расследования были уличены в этом нарушении. В их числе оказались Honda, Mazda, Suzuki и Yamaha.
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В штаб-квартире крупнейшего в Японии автомобильного концерна Toyota проходят обыски. Компанию уличили в фальсификации данных, касающихся безопасности и эксплуатации автомобилей. Об этом сообщает агентство Kyodo. «Министерство транспорта и туризма Японии инициировало обыски в штаб-квартире крупнейшего в Японии автомобильного концерна Toyota, которого уличили в фальсификации данных, касающихся безопасности и эксплуатации автомобилей», — передает агентство Kyodo. Уточняется, что накануне пять производителей автомобилей по итогам расследования были уличены в этом нарушении. В их числе оказались Honda, Mazda, Suzuki и Yamaha.