В штаб-квартире Toyota проходят обыски

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Адресники. Сургут, тойота центр, логотип
Компанию Toyota уличили в фальсификации данных Фото:

В штаб-квартире крупнейшего в Японии автомобильного концерна Toyota проходят обыски. Компанию уличили в фальсификации данных, касающихся безопасности и эксплуатации автомобилей. Об этом сообщает агентство Kyodo.

«Министерство транспорта и туризма Японии инициировало обыски в штаб-квартире крупнейшего в Японии автомобильного концерна Toyota, которого уличили в фальсификации данных, касающихся безопасности и эксплуатации автомобилей», — передает агентство Kyodo. Уточняется, что накануне пять производителей автомобилей по итогам расследования были уличены в этом нарушении. В их числе оказались Honda, Mazda, Suzuki и Yamaha.

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В штаб-квартире крупнейшего в Японии автомобильного концерна Toyota проходят обыски. Компанию уличили в фальсификации данных, касающихся безопасности и эксплуатации автомобилей. Об этом сообщает агентство Kyodo. «Министерство транспорта и туризма Японии инициировало обыски в штаб-квартире крупнейшего в Японии автомобильного концерна Toyota, которого уличили в фальсификации данных, касающихся безопасности и эксплуатации автомобилей», — передает агентство Kyodo. Уточняется, что накануне пять производителей автомобилей по итогам расследования были уличены в этом нарушении. В их числе оказались Honda, Mazda, Suzuki и Yamaha.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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