«Зеркальное» новолуние 6 июня 2024: чего нужно опасаться в эту магическую дату

«Зеркальное» новолуние пройдет 6 июня 2024 года

В «зеркальное» новолуние повезет людям творческих профессий Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Новолуние в зеркальную дату 6 июня 2024 года начнется в 17:37 по уральскому времени. Оно подарит каждому знаку зодиака возможности для личного роста и общения, но и не подойдет для резких изменений. О том, чего стоит ожидать от «зеркального» новолуния и чего опасаться в этот день — в материале URA.RU.

Когда начнется «зеркальное» новолуние

Новолуние начнется 6 июня в 17:37 по уральскому времени. Оно будет в воздушном знаке Близнецов. Понаблюдать за явлением можно будет 7 июня в 04:54.

Чего следует опасаться в новолуние

Во время новолуния у многих могут появиться эмоциональная нестабильность, тревога и повышенная нервозность. В этот период люди будут чувствовать себя апатично, заторможенно и вяло. К ошибкам может привести снижение продуктивности памяти, мозга и концентрации, поэтому рекомендуется проверять всю информацию дважды. Но в сфере обучения это будет компенсировано активной энергией знака зодиака Близнецы.

В новолуние следует проверять всю информацию дважды Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Влияние «зеркального» новолуния

Очень повезет с финансами и в работе дизайнерам, программистам, копирайтерам, художникам и другим творческим профессиям. У них появится много новых идей и вдохновения. Также этот период положительно отразится на отношениях с родными и близкими.

Цифра шесть поможет найти поддержку среди окружающих, чтобы привлечь деньги и успех, а ноль говорит о грядущих изменениях в жизни. Двойка символизирует дружбу, гармонию, дипломатию и любовь, а четверка — ответственность, трудолюбие, мотивацию, мудрость и обдуманность своих решений и действий.

Чем лучше заняться в этот день

Новолуние 6 июня — это энергетически слабый период. Дата подходит для обдумывания, планирования и программирования будущего. Этот день не подходит для кардинальных изменений, хирургических операций. В это время можно постепенно начать заниматься какой-либо деятельностью: проводить обследование организма, подыскивать новую работу или подготавливать документы.

В этот период можно обследовать организм и заниматься документами Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU