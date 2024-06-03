В Тюмени задержали несостоявшегося поджигателя храма Дмитрия Донского
Полиция Тюмени задержала мужчину, пытавшегося поджечь храм Дмитрия Донского. Об этом сообщили в МВД.
«Полицейские Тюменской области задержали мужчину, попытавшегося поджечь храм», — сообщили в ведомстве. Информацию об этом МВД выложило в своем telegram-канале.
Подозреваемый в попытке поджога был задержан. Сотрудники полиции в настоящее время проводят комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств инцидента.
Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина бросил несколько коктейлей Молотова во входную группу храма Дмитрия Донского в Тюмени. В результате поджога никто не пострадал.
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