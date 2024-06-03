03 июня 2024

Задержан мужчина, пытавшийся поджечь храм Дмитрия Донского в Тюмени. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Тюмени задержали несостоявшегося поджигателя храма Дмитрия Донского
В Тюмени задержали несостоявшегося поджигателя храма Дмитрия Донского Фото:

Полиция Тюмени задержала мужчину, пытавшегося поджечь храм Дмитрия Донского. Об этом сообщили в МВД.

«Полицейские Тюменской области задержали мужчину, попытавшегося поджечь храм», — сообщили в ведомстве. Информацию об этом МВД выложило в своем telegram-канале. 

Подозреваемый в попытке поджога был задержан. Сотрудники полиции в настоящее время проводят комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина бросил несколько коктейлей Молотова во входную группу храма Дмитрия Донского в Тюмени. В результате поджога никто не пострадал.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полиция Тюмени задержала мужчину, пытавшегося поджечь храм Дмитрия Донского. Об этом сообщили в МВД. «Полицейские Тюменской области задержали мужчину, попытавшегося поджечь храм», — сообщили в ведомстве. Информацию об этом МВД выложило в своем telegram-канале.  Подозреваемый в попытке поджога был задержан. Сотрудники полиции в настоящее время проводят комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств инцидента. Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина бросил несколько коктейлей Молотова во входную группу храма Дмитрия Донского в Тюмени. В результате поджога никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...