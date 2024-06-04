Первым тюменцем, переехавшим в ХМАО вслед за врио губернатора Русланом Кухаруком, стал сотрудник административного департамента Евгений Колчанов. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа.
«Кухарук на встрече с политистеблишментом представил своего помощника Колчанова. которому предстоит решать организационные вопросы — в том числе, курировать чаты с мэрами и правительством. Врио губернатора поделился со всеми участниками встречи своим номером и контактами Колчанова», — уточнил инсайдер.
Колчанов, судя по данным из открытых источников и нормативно-правовых актов Тюмени, был начальником управления организационно-контрольной работы в административном департаменте мэрии областной столице. Известно, что в 2013-м году он входил в состав комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В 2022-м году вице-мэр Тюмени Артем Дяченко, курирующий департамент, включил его в состав контрактной службы администрации города. В перечне должностных инструкций указано, что в обязанности Колчанова входит организация муниципальных закупок, а также все с ней связанное.
Получить комментарий Колчанова не удалось. Он не ответил на звонки и сообщения журналиста агентства.
Ранее URA.RU писало, что семья нового врио губернатора Кухарука не переехала вместе с ним в окружную столицу. Его сын учится в одном из московских вузов, а жена и дочь пока остаются в Тюмени.
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