Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук переехал в Югру без семьи

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Жена и дочь Руслана Кухарука пока остаются в Тюмени
Жена и дочь Руслана Кухарука пока остаются в Тюмени Фото:

Семья переехавшего в Ханты-Мансийск врио губернатора Руслана Кухарука осталась в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали источники близкие к администрации областной столицы.

«У Руслана Николаевича есть жена и двое детей, которых он пока не перевез вслед за собой. Старший сын сейчас учится в Москве. Жена осталась в Тюмени. С ней и младшая дочь», — рассказал инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что Руслан Кухарук ушел в отставку с поста мэра Тюмени. Владимир Путин предложил ему стать губернатором ХМАО вместо покинувшей пост Натальи Комаровой.

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Семья переехавшего в Ханты-Мансийск врио губернатора Руслана Кухарука осталась в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали источники близкие к администрации областной столицы. «У Руслана Николаевича есть жена и двое детей, которых он пока не перевез вслед за собой. Старший сын сейчас учится в Москве. Жена осталась в Тюмени. С ней и младшая дочь», — рассказал инсайдер. Ранее URA.RU сообщало, что Руслан Кухарук ушел в отставку с поста мэра Тюмени. Владимир Путин предложил ему стать губернатором ХМАО вместо покинувшей пост Натальи Комаровой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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