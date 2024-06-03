Жена и дочь Руслана Кухарука пока остаются в Тюмени
Семья переехавшего в Ханты-Мансийск врио губернатора Руслана Кухарука осталась в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали источники близкие к администрации областной столицы.
«У Руслана Николаевича есть жена и двое детей, которых он пока не перевез вслед за собой. Старший сын сейчас учится в Москве. Жена осталась в Тюмени. С ней и младшая дочь», — рассказал инсайдер.
Ранее URA.RU сообщало, что Руслан Кухарук ушел в отставку с поста мэра Тюмени. Владимир Путин предложил ему стать губернатором ХМАО вместо покинувшей пост Натальи Комаровой.
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