В Челябинске троллейбусный маршрут №5 до АМЗ вернулся на прежнюю трассу

В Челябинске троллейбусный маршрут №5 вернулся на прежний маршрут. Подрядчики ООО «Синара — Городские Транспортные Решения» завершили модернизацию контактной сети по улице Воровского, сообщили в пресс-службе перевозчика.
«В Челябинске троллейбус №5 вернулся на маршрут. Подрядчики ООО „Синара — Городские Транспортные Решения“ завершили модернизацию контактной сети по улице Воровского, от проспекта Ленина до Свердловского проспекта», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве отметили, троллейбус направлен по маршруту АМЗ — площадь Революции — железнодорожный вокзал. О возобновлении работы троллейбуса под номером 16 в ведомстве пообещали сообщить дополнительно.
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