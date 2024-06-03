03 июня 2024

В Челябинске троллейбусный маршрут №5 до АМЗ вернулся на прежнюю трассу

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Авария, троллейбус проткнул штангой лобовое стекло автобусу. Челябинск, троллейбус, дтп, автобус, авария
Троллейбус №5 направлен по маршруту АМЗ — Площадь Революции — Железнодорожный вокзал Фото:

В Челябинске троллейбусный маршрут №5 вернулся на прежний маршрут. Подрядчики ООО «Синара — Городские Транспортные Решения» завершили модернизацию контактной сети по улице Воровского, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«В Челябинске троллейбус №5 вернулся на маршрут. Подрядчики ООО „Синара — Городские Транспортные Решения“ завершили модернизацию контактной сети по улице Воровского, от проспекта Ленина до Свердловского проспекта», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, троллейбус направлен по маршруту АМЗ — площадь Революции — железнодорожный вокзал. О возобновлении работы троллейбуса под номером 16 в ведомстве пообещали сообщить дополнительно.

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В Челябинске троллейбусный маршрут №5 вернулся на прежний маршрут. Подрядчики ООО «Синара — Городские Транспортные Решения» завершили модернизацию контактной сети по улице Воровского, сообщили в пресс-службе перевозчика. «В Челябинске троллейбус №5 вернулся на маршрут. Подрядчики ООО „Синара — Городские Транспортные Решения“ завершили модернизацию контактной сети по улице Воровского, от проспекта Ленина до Свердловского проспекта», — сообщили в пресс-службе ведомства. В ведомстве отметили, троллейбус направлен по маршруту АМЗ — площадь Революции — железнодорожный вокзал. О возобновлении работы троллейбуса под номером 16 в ведомстве пообещали сообщить дополнительно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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