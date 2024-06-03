В Екатеринбург с неофициальным визитом прибыл посол Польши

В Екатеринбург прибыл посол Польши в России Кшиштоф Краевский. Его визит носит неофициальный характер, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией.
«Краевский прилетел накануне, 3 июня, в сопровождении двух охранников. Дипломат живет в четырехзвездочной гостинице „Онегин“. Цель его визита непонятна», — сказал собеседник агентства. Корреспондент обратился за комментарием в представительство МИД в Екатеринбурге. «Информации о визите Кшиштофа Краевского в наш адрес не поступало», — ответил представитель министерства Александр Харлов.
Краевский является послом Польши в России с 2021 года. Ранее он служил в Болгарии и Азербайджане. Приступая к обязанностям, польский посол дал первое интервью российской прессе. В нем он заявлял, что его «направили в Москву искать равноправный диалог с Россией».
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