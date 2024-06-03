03 июня 2024

В Екатеринбург с неофициальным визитом прибыл посол Польши

© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, депутат, чиновник, документы, дипломат, папка с документами
Цель визита польского дипломата пока неизвестна (архивное фото) Фото:

В Екатеринбург прибыл посол Польши в России Кшиштоф Краевский. Его визит носит неофициальный характер, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией.

«Краевский прилетел накануне, 3 июня, в сопровождении двух охранников. Дипломат живет в четырехзвездочной гостинице „Онегин“. Цель его визита непонятна», — сказал собеседник агентства. Корреспондент обратился за комментарием в представительство МИД в Екатеринбурге. «Информации о визите Кшиштофа Краевского в наш адрес не поступало», — ответил представитель министерства Александр Харлов.

Краевский является послом Польши в России с 2021 года. Ранее он служил в Болгарии и Азербайджане. Приступая к обязанностям, польский посол дал первое интервью российской прессе. В нем он заявлял, что его «направили в Москву искать равноправный диалог с Россией».

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В Екатеринбург прибыл посол Польши в России Кшиштоф Краевский. Его визит носит неофициальный характер, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. «Краевский прилетел накануне, 3 июня, в сопровождении двух охранников. Дипломат живет в четырехзвездочной гостинице „Онегин“. Цель его визита непонятна», — сказал собеседник агентства. Корреспондент обратился за комментарием в представительство МИД в Екатеринбурге. «Информации о визите Кшиштофа Краевского в наш адрес не поступало», — ответил представитель министерства Александр Харлов. Краевский является послом Польши в России с 2021 года. Ранее он служил в Болгарии и Азербайджане. Приступая к обязанностям, польский посол дал первое интервью российской прессе. В нем он заявлял, что его «направили в Москву искать равноправный диалог с Россией».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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