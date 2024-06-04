У сына бывшего депутата-банкрота Госдумы из Челябинска изъяли квартиру в Москве

У 25-летнего Тимура Юсупова, сына объявленного банкротом бывшего депутата Госдумы РФ из Челябинска Марселя Юсупова, в Москве изъяли квартиру. Как следует из сообщения финуправляющего Александра Ларкина, объект площадью 64,4 квадратных метров располагается в престижном Западном округе столицы.
«Признана недействительной сделка — договор дарения нежилого помещения общей площадью 64,4 кв. метра, расположенного в Москве на улице Большой Филевской. Договор заключен между дарителем Натальей Крючковой и одаряемым Тимуром Юсуповым», — отмечено в сообщении Ларкина на «Федресурсе».
Применены последствия недействительности сделки. Квартира возвращена матери Крючковой. Подарен объект недвижимости был в сентябре 2018 года. С 1993-го по июль 2017 года Юсупов-старший с Крючковой находились в браке. Бывший финуправляющий Андрей Козлов посчитал сделку дарения подозрительной: ее заключили уже после принятия заявления о банкротстве.
Имущество вернулось к режиму общей собственности супругов. В результате отмены сделки квартира станет частью конкурсной массы должника, на нее смогут притязать кредиторы Юсупова.
Суд посчитал, что требование подлежит удовлетворению, поскольку Крючкова злоупотребила правом. Женщина предприняла попытку вывести активы, передав их заинтересованному лицу.
Юсупова признали банкротом в марте 2018 года. В отношении должника была введена процедура реструктуризации долгов. Родившийся в Челябинске политик являлся депутатом пятого и шестого созывов Госдумы РФ от партии «Единая Россия». В нижней палате парламента он представлял Башкортостан.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.