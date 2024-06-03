В годовщину трагедии под Ашой челябинский «Трактор» почтил память погибших хоккеистов

В день 35-летия со дня крупнейшей железнодорожной катастрофы под Ашой челябинский хоккейный клуб «Трактор» почтил память погибших хоккеистов. Слова памяти опубликованы в официальном telegram-канале клуба.
«Трагедии под Ашой 35 лет. Из-за взрыва газа были уничтожены два состава, в которых погибли 575 человек. В одном из поездов в Краснодар на сборку урожая направлялись юные хоккеисты команды „Трактор-73“. На тот момент двукратные чемпионы СССР в своем возрасте. К сожалению, девять из них больше никогда не вернулись домой. Навсегда в наших сердцах», — говорится в размещенном посте.
Взрыв в одиннадцати километрах от Аши, ставший крупнейшей железнодорожной катастрофой в истории СССР и России, произошел 4 июня 1989 года в 01:14 по местному времени. В момент встречного прохождения двух пассажирских поездов, №211 Новосибирск — Адлер и №212 Адлер — Новосибирск, произошел мощный взрыв облака легких углеводородов, образовавшегося в результате аварии на проходившем рядом трубопроводе «Западная Сибирь — Урал — Поволжье». Поезда были практически полностью уничтожены. По некоторым оценкам, мощность объемного взрыва могла доходить до 12 килотонн ТНТ, что сравнимо с мощностью ядерного взрыва в Хиросиме (16 килотонн).
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