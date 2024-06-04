Shot: 11-классник из Москвы покончил с собой из-за страха перед ЕГЭ

Подросток покончил с собой из-за страха перед ЕГЭ (архивное фото)
В Москве 11-классник покончил с собой из-за страха перед ЕГЭ и возможной неудачи на экзамене. ЧП произошло в районе Свиблово, сообщает telegram-канал Shot.
«11-классник покончил с собой из-за ЕГЭ в Москве. Он боялся, что завалит экзамен», — сообщил telegram-канал. Подросток был найден без сознания под окнами дома. Прибывшим на место медикам спасти его не удалось.
В настоящее время по факту смерти школьника проводится проверка. Сообщается, что инициировано уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».
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