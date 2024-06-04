Shot: 11-классник из Москвы покончил с собой из-за страха перед ЕГЭ

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Подросток покончил с собой из-за страха перед ЕГЭ (архивное фото)
Подросток покончил с собой из-за страха перед ЕГЭ (архивное фото) Фото:

В Москве 11-классник покончил с собой из-за страха перед ЕГЭ и возможной неудачи на экзамене. ЧП произошло в районе Свиблово, сообщает telegram-канал Shot.

«11-классник покончил с собой из-за ЕГЭ в Москве. Он боялся, что завалит экзамен», — сообщил telegram-канал. Подросток был найден без сознания под окнами дома. Прибывшим на место медикам спасти его не удалось.

В настоящее время по факту смерти школьника проводится проверка. Сообщается, что инициировано уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

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В Москве 11-классник покончил с собой из-за страха перед ЕГЭ и возможной неудачи на экзамене. ЧП произошло в районе Свиблово, сообщает telegram-канал Shot. «11-классник покончил с собой из-за ЕГЭ в Москве. Он боялся, что завалит экзамен», — сообщил telegram-канал. Подросток был найден без сознания под окнами дома. Прибывшим на место медикам спасти его не удалось. В настоящее время по факту смерти школьника проводится проверка. Сообщается, что инициировано уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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