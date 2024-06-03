03 июня 2024

В Екатеринбурге боец СВО разбил молотком голову пенсионеру. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, каска, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, каски, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Нападавший кричал, что скоро вновь отправится на фронт (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 3 июня пьяный мужчина ворвался в квартиру к пенсионеру, разбил ему голову молотком и стал бить руками. Это произошло на глазах у 11-летнего внука. Нападавший кричал, что недавно вернулся со спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщила дочь пострадавшего Валентина (имя изменено).

«Неизвестный мужчина сильно стучал в дверь, папа не сразу понял, что происходит, открыл дверь. Тот сразу ударил его молотком по голове, а после стал забивать. В квартире находился мой 11-летний сын, который рассказал мне о случившемся. Этот агрессор кричал, что он с СВО и ему ничего не будет за хулиганство. Сейчас мой папа находится в больнице», — рассказала собеседница агентства. Ее отцу 62 года. Он ветеран транспортной полиции, занимается патриотическим воспитанием молодежи.

После случившегося буйного соседа забрали полицейские. Но из отдела, по словам Валентины, его отпустили. «Сказали, что оснований для задержания нет», — добавила она. В отделе ей рассказали, что дебошир ранее был судим. «Этот мужчина еще говорил, что 4 июня вернется на фронт», — сказала Валентина.

Из-за чего мужчина напал на пенсионера, неизвестно. «Этот боец кричал, что мой папа оскорбил его маму. Но соседи говорят, что причиной конфликта мог стать вызов полицейских. За сутки до этого мужчина дебоширил в подъезде, поэтому вызвали полицию, чтобы успокоить его. Он подумал, что это сделал мой папа», — объяснила Валентина. По ее словам, мать участника СВО после потасовки замывала кровь в подъезде.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. Ответ ожидается.

Квартира и подъезд были в крови
Квартира и подъезд были в крови
Фото:
Так выглядит мужчина, напавший на пенсионера
Так выглядит мужчина, напавший на пенсионера
Фото:

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В Екатеринбурге вечером 3 июня пьяный мужчина ворвался в квартиру к пенсионеру, разбил ему голову молотком и стал бить руками. Это произошло на глазах у 11-летнего внука. Нападавший кричал, что недавно вернулся со спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщила дочь пострадавшего Валентина (имя изменено). «Неизвестный мужчина сильно стучал в дверь, папа не сразу понял, что происходит, открыл дверь. Тот сразу ударил его молотком по голове, а после стал забивать. В квартире находился мой 11-летний сын, который рассказал мне о случившемся. Этот агрессор кричал, что он с СВО и ему ничего не будет за хулиганство. Сейчас мой папа находится в больнице», — рассказала собеседница агентства. Ее отцу 62 года. Он ветеран транспортной полиции, занимается патриотическим воспитанием молодежи. После случившегося буйного соседа забрали полицейские. Но из отдела, по словам Валентины, его отпустили. «Сказали, что оснований для задержания нет», — добавила она. В отделе ей рассказали, что дебошир ранее был судим. «Этот мужчина еще говорил, что 4 июня вернется на фронт», — сказала Валентина. Из-за чего мужчина напал на пенсионера, неизвестно. «Этот боец кричал, что мой папа оскорбил его маму. Но соседи говорят, что причиной конфликта мог стать вызов полицейских. За сутки до этого мужчина дебоширил в подъезде, поэтому вызвали полицию, чтобы успокоить его. Он подумал, что это сделал мой папа», — объяснила Валентина. По ее словам, мать участника СВО после потасовки замывала кровь в подъезде. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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