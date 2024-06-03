03 июня 2024

Потерявшийся челябинский школьник найден живым

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие опорного пункта полиции. Челябинск, силовики, полиция
Мальчика доставили в отдел полиции Фото:

Потерявшийся в поселке Вахрушево (Челябинская область) 13-летний школьник найден живым. Об этом URA.RU 4 июня сообщили в пресс-службе СКР по региону.

«Школьник найден. Его доставили в отдел полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным URA.RU, мальчика обнаружили в одном из подъездов. Там он провел ночь. Ранее он уже терялся.

О пропаже школьника объявили 3 июня. Он ушел из дома и не вернулся.

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Потерявшийся в поселке Вахрушево (Челябинская область) 13-летний школьник найден живым. Об этом URA.RU 4 июня сообщили в пресс-службе СКР по региону. «Школьник найден. Его доставили в отдел полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону. По данным URA.RU, мальчика обнаружили в одном из подъездов. Там он провел ночь. Ранее он уже терялся. О пропаже школьника объявили 3 июня. Он ушел из дома и не вернулся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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