Потерявшийся челябинский школьник найден живым

Мальчика доставили в отдел полиции
Потерявшийся в поселке Вахрушево (Челябинская область) 13-летний школьник найден живым. Об этом URA.RU 4 июня сообщили в пресс-службе СКР по региону.
«Школьник найден. Его доставили в отдел полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону.
По данным URA.RU, мальчика обнаружили в одном из подъездов. Там он провел ночь. Ранее он уже терялся.
О пропаже школьника объявили 3 июня. Он ушел из дома и не вернулся.
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