03 июня 2024

Челябинский губернатор обратился к жителям в связи с 35-летием страшной аварии

Текслер напомнил челябинцам об Ашинской катастрофе
© Служба новостей «URA.RU»
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Стела в память о погибших в катастрофе
Стела в память о погибших в катастрофе Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с обращением по поводу годовщины катастрофы под Ашой, унесшей жизни сотен людей. Соответствующее обращение распространила пресс-служба правительства региона.

«Сегодня исполняется 35 лет со дня Ашинской катастрофы — крупнейшей железнодорожной аварии в истории нашей страны. Эта трагедия, произошедшая в ночь с 3 на 4 июня 1989 года, стала потрясением для всех нас. Она унесла жизни сотен людей, очень многие пострадали от ран и ожогов. В эпицентре катастрофы оказалось немало наших земляков, в том числе детей, были там и юные хоккеисты команды „Трактор“. Беда коснулась сотен южноуральских семей», — говорится в обращении.

Текслер подчеркнул, что регион бросил все силы на помощь пострадавшим. Врачи, спасатели, волонтеры спасали жизни людей, устраняли последствия чудовищного взрыва. Губернатор подчеркнул, что память о трагедии жива. Жители региона чтят память погибших и благодарны тем, кто не жалел сил и времени ради помощи людям.

Крупнейшая в истории страны железнодорожная катастрофа произошла в 11 километрах от города Аша в ночь с 3 на 4 июня 1989 года. Взрыв газа уничтожил два пассажирских поезда. По официальным данным, погибло 575 человек, еще 623 получили ранения.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с обращением по поводу годовщины катастрофы под Ашой, унесшей жизни сотен людей. Соответствующее обращение распространила пресс-служба правительства региона. «Сегодня исполняется 35 лет со дня Ашинской катастрофы — крупнейшей железнодорожной аварии в истории нашей страны. Эта трагедия, произошедшая в ночь с 3 на 4 июня 1989 года, стала потрясением для всех нас. Она унесла жизни сотен людей, очень многие пострадали от ран и ожогов. В эпицентре катастрофы оказалось немало наших земляков, в том числе детей, были там и юные хоккеисты команды „Трактор“. Беда коснулась сотен южноуральских семей», — говорится в обращении. Текслер подчеркнул, что регион бросил все силы на помощь пострадавшим. Врачи, спасатели, волонтеры спасали жизни людей, устраняли последствия чудовищного взрыва. Губернатор подчеркнул, что память о трагедии жива. Жители региона чтят память погибших и благодарны тем, кто не жалел сил и времени ради помощи людям. Крупнейшая в истории страны железнодорожная катастрофа произошла в 11 километрах от города Аша в ночь с 3 на 4 июня 1989 года. Взрыв газа уничтожил два пассажирских поезда. По официальным данным, погибло 575 человек, еще 623 получили ранения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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