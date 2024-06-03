Челябинский губернатор обратился к жителям в связи с 35-летием страшной аварии

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с обращением по поводу годовщины катастрофы под Ашой, унесшей жизни сотен людей. Соответствующее обращение распространила пресс-служба правительства региона.
«Сегодня исполняется 35 лет со дня Ашинской катастрофы — крупнейшей железнодорожной аварии в истории нашей страны. Эта трагедия, произошедшая в ночь с 3 на 4 июня 1989 года, стала потрясением для всех нас. Она унесла жизни сотен людей, очень многие пострадали от ран и ожогов. В эпицентре катастрофы оказалось немало наших земляков, в том числе детей, были там и юные хоккеисты команды „Трактор“. Беда коснулась сотен южноуральских семей», — говорится в обращении.
Текслер подчеркнул, что регион бросил все силы на помощь пострадавшим. Врачи, спасатели, волонтеры спасали жизни людей, устраняли последствия чудовищного взрыва. Губернатор подчеркнул, что память о трагедии жива. Жители региона чтят память погибших и благодарны тем, кто не жалел сил и времени ради помощи людям.
Крупнейшая в истории страны железнодорожная катастрофа произошла в 11 километрах от города Аша в ночь с 3 на 4 июня 1989 года. Взрыв газа уничтожил два пассажирских поезда. По официальным данным, погибло 575 человек, еще 623 получили ранения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!