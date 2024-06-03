03 июня 2024

Екатеринбуржец умер после марафона в Москве от теплового удара

Екатеринбуржец скончался после марафона в Москве от теплового удара
© Служба новостей «URA.RU»
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Перед марафоном атлет Максим Кернер не высказывал жалоб на здоровье
Перед марафоном атлет Максим Кернер не высказывал жалоб на здоровье Фото:

Атлет из Екатеринбурга Максим Кернер впал в кому и умер от теплового удара после участия в забеге в Москве. Об этом написала жена погибшего Мария Кернер в своих соцсетях.

«[Максим] умер вчера 03.06 в 21:45 из-за „Зеленого марафона“. Получил сильнейший тепловой и солнечный удар, впал в кому. Все органы друг за другом отказали, он боролся три дня, но организм не справился», — написала женщина. По ее словам, в день забега, 1 июня, в столице было 30 градусов жары.

Супруга погибшего атлета рассказала URA.RU, что пока семья пытается получить справку о смерти. Она добавила, что накануне забега Максим чувствовал себя хорошо, а проблем со здоровьем у него не было.

«Сейчас мы пытаемся найти семьи, которые тоже пострадали. Насколько мне известно, еще два человека умерли из-за забега, один в коме и четырех удалось спасти. Это то, что мне известно», — сказала URA.RU Мария Кернер.

Атлет Максим Кернер мотивировал людей вести здоровый образ жизни
Атлет Максим Кернер мотивировал людей вести здоровый образ жизни
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Атлет из Екатеринбурга Максим Кернер впал в кому и умер от теплового удара после участия в забеге в Москве. Об этом написала жена погибшего Мария Кернер в своих соцсетях. «[Максим] умер вчера 03.06 в 21:45 из-за „Зеленого марафона“. Получил сильнейший тепловой и солнечный удар, впал в кому. Все органы друг за другом отказали, он боролся три дня, но организм не справился», — написала женщина. По ее словам, в день забега, 1 июня, в столице было 30 градусов жары. Супруга погибшего атлета рассказала URA.RU, что пока семья пытается получить справку о смерти. Она добавила, что накануне забега Максим чувствовал себя хорошо, а проблем со здоровьем у него не было. «Сейчас мы пытаемся найти семьи, которые тоже пострадали. Насколько мне известно, еще два человека умерли из-за забега, один в коме и четырех удалось спасти. Это то, что мне известно», — сказала URA.RU Мария Кернер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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